Negociação Corinthians recusa oferta a Yuri Alberto e pede mais para cobrir valor assegurado a empresário O novo executivo de futebol do clube, Marcelo Paz, disse que está aguardando uma proposta mais vantajosa para considerar negociar o atacante

O Corinthians recebeu uma proposta de 24 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões) da Lazio pelo atacante Yuri Alberto, mas não se animou com os valores. Na avaliação da diretoria corintiana, fechar a negociação por uma quantia como essa seria insatisfatório em razão da forma como estão distribuídos os direitos econômicos do atacante de 24 anos.

Apenas 50% dos direitos do jogador pertencem ao Corinthians, enquanto a outra metade pertence ao Zenit, da Rússia. Além disso, o clube tem de repassar 10% do valor que receber por uma futura transferência de Yuri ao empresário André Cury, a quem o ex-presidente Duíio Monteiro Alves cedeu a prioridade de venda do atleta, em 2023, quando o negócio com os russos foi fechado.



Em entrevista coletiva na qual se apresentou ao torcedor corintiano, o novo executivo de futebol do clube, Marcelo Paz, disse que está aguardando uma proposta mais vantajosa para considerar negociar o atacante.

"Houve proposta, sim, mas ainda não é a proposta que atende o Corinthians, esperamos um valor maior. A proposta está com o presidente Osmar, eu tive acesso. Não vou revelar valores. Houve a proposta, mas ela não atende a necessidade do Corinthians pela importância do jogador e a importância que ele tem no nosso elenco", disse.



Nesta sexta-feira, o Corinthians ficou livre para registrar jogadores depois de passar quatro meses sob o transfer ban da Fifa. Após a diretoria pagar R$ 41,6 milhões, valor do acordo final com o Santos Laguna pela dívida com Félix Torres, na quinta-feira, 8, a entidade máxima do futebol retirou a punição nesta sexta, 9.

