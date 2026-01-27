A- A+

FUTEBOL Corinthians rescinde contrato com Héctor Hernández e projeta economia de R$ 4,8 milhões Clube desejava vender o jogador, mas não obteve êxito; atleta tinha contrato até o dia 31 de dezembro de 2026

O Corinthians anunciou nesta terça-feira (27), a rescisão amigável de contrato com o centroavante espanhol Héctor Hernández. Ele estava fora dos planos do técnico Dorival Júnior desde o ano passado.

O clube de Parque São Jorge prevê uma economia de R$ 4,8 milhões na folha salarial até o fim da temporada com a saída do espanhol. O atleta tinha contrato até 31 de dezembro de 2026.

O Corinthians desejava vender o jogador, mas não obteve êxito nas negociações. O clube não especificou se pagou ao atacante alguma quantia pelo encerramento do vínculo.

Héctor Hernández chegou ao Corinthians em 2024. Pela equipe alvinegra, realizou 24 jogos, com dois gols marcados e duas assistências distribuídas aos companheiros.

O espanhol vestiu a camisa do Corinthians pela última vez no dia 12 de junho do ano passado, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja a nota do Corinthians

Nesta terça-feira (27), o Sport Club Corinthians Paulista acertou a rescisão amigável com o atacante Héctor Hernández. Com a operação concluída, o clube economizará R$ 4,8 milhões da folha salarial do futebol masculino.

Héctor chegou ao Timão em 2024. Foram 24 jogos, dois gols e dois títulos conquistados (Paulistão e Copa do Brasil, em 2025). O presidente Osmar Stabile e a diretoria de futebol do Corinthians agradecem ao atleta pela dedicação com o manto alvinegro e deseja sucesso na sequência profissional.

