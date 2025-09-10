Corinthians retribui gentileza e palmeirense Andreas Pereira vem de carona no voo de Hugo Souza

A- A+

A rivalidade entre Corinthians e Palmeiras ganhou um momento de "trégua" após jogo em que a seleção brasileira foi derrotada pela Bolívia, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias da América do Sul. A diretoria alvinegra retribuiu uma gentileza de seu maior rival e deu carona para Andreas Pereira em voo fretado para trazer o goleiro Hugo Souza direto da Bolívia.

O voo, bancado pelo Corinthians, foi uma ação do clube para contar com o seu titular do gol para a partida desta quarta-feira, contra o Athletico-PR, em confronto que define uma vaga às semifinais da Copa do Brasil. O volante Andreas Pereira, que também foi convocado por Carlo Ancelotti, retornou na aeronave, e já participou do treino desta quarta-feira, na Academia de Futebol.



A iniciativa corintiana foi a retribuição de um gentileza promovida pelo rival envolvendo também o retorno de seus atletas de um jogo pela Data Fifa. Em março, o Palmeiras fretou um avião para buscar o colombiano Richard Ríos e trouxe o corintiano Romero arcando com todos os custos.

Em sua primeira convocação para seleção desde que trocou o futebol inglês pelo Palmeiras, Andreas Pereira ficou no banco de reservas na derrota brasileira de 1 a 0 para os bolivianos. O jogador vai ser apresentado oficialmente nesta quinta-feira.



Eliminado da Copa do Brasil, a equipe do técnico Abel Ferreira vai a campo neste sábado e recebe o Internacional no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Com 20 jogos disputados no Nacional, a equipe paulista contabiliza 43 pontos e ocupa o terceiro lugar.

