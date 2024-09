Corinthians tem o quatro maior risco de rebaixamento na Série A; Botafogo aumenta chance de título

A- A+

Após a derrota do Corinthians para o Botafogo, na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o risco de rebaixamento do time paulista continua a preocupar. De acordo com estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de queda para a Série B está em 60,7%.



Na 24ª rodada, o dado era de 66,4%. Também na zona de rebaixamento, o Vitória tinha risco de 57,5% dois jogos atrás e agora igualou o Corinthians, com 60,7%. O Criciúma, goleado pelo Palmeiras no domingo (15), também viu seu risco crescer - de 21,2% para 29,1%.



O time do técnico Ramón Díaz é o 18º colocado da tabela, com 25 pontos. São dois a menos que o Fluminense, primeiro clube fora da zona da degola. A situação pode ficar pior, caso o Cuiabá vença o Internacional, nesta segunda-feira (16), em partida que encerra a rodada. A equipe mato-grossense está em 19º e ultrapassaria o Corinthians com a vitória sobre a equipe gaúcha



Nos últimos dez jogos pelo Brasileirão, a equipe paulista venceu três vezes, empatou quatro e perdeu três - 43,3% de aproveitamento. Restam 12 partidas para a equipe nesta temporada, para garantir a permanência na Série A, e 36 pontos em disputa.





Botafogo aumenta chance de título

Ainda na liderança, o Botafogo tem 54,5% de chances de sair campeão, segundo a UFMG. Na 24ª rodada, o porcentual era de apenas 25,9% e já havia aumentado para 40,4% na última rodada.

O Fortaleza, que ficou apenas no empate contra o Athletico-PR, no fim de semana, viu suas chances caírem de 38,5% para 19,5%, ainda como o segundo com mais chances. O Palmeiras vem numa crescente. Na 24ª rodada, tinha apenas 7,2% de chances. Subiu para 12,7% e agora tem 18,5%.



A partir do trio, o restante dos percentuais se divide entre Flamengo (3,8%) e São Paulo (2,5%). Bahia, Cruzeiro, Internacional, Vasco, Atlético-MG, Grêmio, Red Bull Bragantino, e Athletico-PR ainda aparecem com chances, mas cada um tem menos de 1%. O time gaúcho ainda tem jogos atrasados na tabela.



O Palmeiras volta a campo no domingo, dia 22, contra o Vasco, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O São Paulo tem compromisso pela Copa Libertadores, contra o Botafogo, e volta a jogar pelo Brasileirão, também no domingo, contra o Internacional, no MorumBis.



Já o Corinthians joga no meio da semana contra o Fortaleza, pela Sul-Americana. A equipe volta a ter compromisso pelo Brasileirão no sábado, 21, quando recebe o Atlético-GO, na Neo Química Arena



Confira as chances de título do Brasileirão:



Botafogo: 54,5%



Fortaleza: 19,5%



Palmeiras: 18,5%



Flamengo: 3,8%



São Paulo: 2,5%



Risco de rebaixamento:



Atlético-GO: 97,6%



Cuiabá: 71,1%



Vitória: 60,7%



Corinthians: 60,7%



Criciúma: 29,1%



Fluminense: 28,3%

