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Futebol Corinthians sofre novo transfer ban da Fifa e fica impedido de registrar atletas Este é o segundo transfer ban que o time alvinegro sofre nos últimos dois meses

O Corinthians sofreu um novo transfer ban da Fifa pelo não pagamento de dívidas. A punição apareceu no site da entidade nesta segunda-feira, 13. Com isso, o clube fica proibido de registrar novos jogadores por prazo indeterminado até quitar seus débitos.

A Fifa não informou a qual dívida se refere esta nova punição. Este é o segundo transfer ban que o time alvinegro sofre nos últimos dois meses.

Em maio, o Corinthians foi punido por dívida com o Philadelphia Union, da Major League Soccer (MLS), referente ao pagamento do volante venezuelano José Martínez. Já em junho, o clube chegou a ser notificado de que poderia sofrer um novo transfer ban pelo não pagamento ao New York City, também da MLS, pela extensão do empréstimo do atacante Thalles Magno, em abril de 2025.

Por causa da nova sanção, o clube se vê em uma situação complicada em relação a reforços para a sequência da temporada. A diretoria alvinegra estava negociando com o atacante Wesley, revelado pelo Corinthians e atualmente no Al-Nassr, e com o volante Arthur, que estava no Grêmio.

No último domingo, o Corinthians ficou no empate em 1 a 1 com o Cascavel, em amistoso de intertemporada. O clube, que é o décimo no Brasileirão com 24 pontos, volta a campo na competição no próximo dia 23 contra o Remo, às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena.

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