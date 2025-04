A- A+

Certamente a derrota para o RB Bragantino, na quarta-feira, não estava nos planos do Sport. Agora, o time dirigido pelo pressionado Pepa vai tentar recuperar os pontos perdidos longe da Ilha do Retiro. Em árduo compromisso válido pela quinta rodada da Série A do Brasileiro, o Leão visita o Corinthians neste sábado (19), às 16h, na Neo Química Arena.

A equipe pernambucana chega ao duelo afundado na lanterna do campeonato, com apenas um ponto. Já o clube paulista é o 14º, com quatro pontos somados.

O retrospecto recente do Sport quando vai a São Paulo encarar o Corinthians está longe de ser dos melhores. Nas últimas dez visitas, por exemplo, o Rubro-negro voltou para Recife sem pontos na bagagem. No palco do confronto deste final de semana, inclusive, foram sete jogos e sete reveses.

Por dias melhores, a esperança leonina passa pelo mau momento vivido pelo adversário. Após o revés para o Fluminense no meio de semana, também em Itaquera, a diretoria corintiana optou por demitir o técnico Ramón Díaz.

Uma vitória na capital paulista, além de dar ao Sport seu primeiro resultado positivo na competição, pode significar uma pausa nas cobranças sobre o trabalho de seu comandante. Pepa amarga um jejum de seis jogos sem vencer no à frente da equipe e viu a pressão aumentar depois da fraca atuação diante do Massa Bruta na rodada anterior.

"Acredito que na casa deles todo mundo sabe como é difícil jogar, como é difícil estar ali contra aquela torcida. Mas precisamos competir, precisamos igualar a competitividade para surpreender eles de alguma forma. Vamos ver o que o professor (Pepa) vai ajustar no time para que possamos fazer um grande jogo e quem sabe sair com os três pontos", falou o zagueiro Chico.

Reforços importantes

Que tenha pesado os desfalques neste início de Brasileiro, o técnico português poderá contar com retornos importantes para o compromisso na Neo Química Arena. Pelo menos cinco jogadores que foram ausências na lista para pegar o RB Bragantino voltaram a ficar à disposição do português. Depois de ficarem fora da partida passada por questões contratuais, Lucas Cunha e Arthur Sousa estão em São Paulo com a equipe.

Recuperados de lesões, o zagueiro Antônio Carlos, o meio-campista Sérgio Oliveira e o atacante Gonçalo Paciência treinaram com os companheiros nos dois trabalhos visando o jogo deste sábado e também reforçam o time. A dupla portuguesa, inclusive, tem grandes chances de aparecer na formação titular.

Desfalques

Apesar dos retornos, o Leão ainda terá que lidar com quatro baixas neste final de semana. A primeira delas é o lateral-direito Matheus Alexandre. O atleta recebeu o terceiro amarelo contra o RB Bragantino e permaneceu no Recife.

Os laterais-esquerdos Dalbert e Igor Cariús seguem se recuperando de lesões na panturrilha direita e muscular na coxa esquerda, respectivamente. Com isso, Chico deve voltar a ser improvisado na função. Já o atacante Pablo segue tratando uma lesão muscular no adutor coxa esquerda.

Ficha técnica

Corinthians

Matheus Donelli; Léo Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, André Carrillo e Breno Bidon; Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. Auxiliar técnico: Orlando Ribeiro.

Sport

Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico; Rivera, Du Queiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Chrystian Barletta e Gonçalo Paciência (Arthur Sousa). Técnico: Pepa.

Local: Neo Química Arena (São Paulo/SP)

Horário: 16h

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Premiere.

