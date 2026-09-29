Corinthians tem déficit de R$ 32 milhões só em julho e prejuízo no ano chega a R$ 278 milhões
A situação do time foi agravada pela frustração na meta de venda de jogadores
O Corinthians acumula um total de R$ R$ 278,7 milhões em prejuízo desde o início do ano. Apenas em julho, o déficit do clube chegou a R$ 32,6 milhões. A situação do time foi agravada pela frustração na meta de venda de jogadores.
A diretoria contava com uma injeção de R$ 150 milhões em transferências na primeira janela do ano, mas decidiu segurar os atletas para priorizar a disputa da Libertadores. Os dados constam no balanço do clube referente ao período.
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Mesmo com o resultado negativo, o Corinthians não teve problemas para arrecadar. Entre janeiro e julho, a receita operacional líquida chegou a R$ 448,8 milhões, R$ 75,6 milhões acima do que estava previsto no orçamento para o período. Os gastos com pessoal alcançaram R$ 327,4 milhões, R$ 42,5 milhões acima da projeção, e pesaram no resultado do período.
O Corinthians acumula um total de R$ R$ 278,7 milhões em prejuízo desde o início do ano. Apenas em julho, o déficit do clube chegou a R$ 32,6 milhões. A situação do time foi agravada pela frustração na meta de venda de jogadores. A diretoria contava com uma injeção de R$ 150 milhões em transferências na primeira janela do ano, mas decidiu segurar os atletas para priorizar a disputa da Libertadores. Os dados constam no balanço do clube referente ao período.
Mesmo com o resultado negativo, o Corinthians não teve problemas para arrecadar. Entre janeiro e julho, a receita operacional líquida chegou a R$ 448,8 milhões, R$ 75,6 milhões acima do que estava previsto no orçamento para o período. Os gastos com pessoal alcançaram R$ 327,4 milhões, R$ 42,5 milhões acima da projeção, e pesaram no resultado do período.
Parte desse valor foi afetado por um gasto que já vinha do ano anterior. O clube pagou R$ 32,5 milhões em premiações ao elenco profissional pela conquista da Copa do Brasil de 2025. O valor foi lançado na folha de janeiro e quitado de forma parcelada ao longo do ano.