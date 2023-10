Corinthians vai à Justiça para poder usar o próprio hino; entenda

A- A+

O Corinthians entrou com uma ação na Justiça contra duas editoras alegando restrições no direito de uso do próprio hino do clube.



As editoras Musical Corisco e Musiclave são as proprietárias do conteúdo, após o clube não fazer o registro da canção, criada em 1953 por Benedito Lauro D'Ávila, com quem o clube paulista afirma ter feito um acordo verbal à época sobre a propriedade da música.

Em janeiro desse ano, segundo o portal Uol, o Corinthians entrou com um processo para que o clube pudesse usar o próprio hino sem a necessidade de pagar valores a um outro órgão. Em sua defesa, as produtoras alegam que a canção apenas faz uma homenagem ao clube, o que não significaria que haja um vínculo de propriedade.

As produtoras afirmam, ainda, que “existe um contrato de cessão de direitos autorais”, mas que os herdeiros dos compositores “recebem valores conforme combinado entre as partes”.

O clube respondeu à contestação das editoras na Justiça afirmando que o time alvinegro não quer se apoderar da obra, mas apenas que o contrato verbal celebrado com D'Ávila seja cumprido.









Esse acordo, segundo os representantes das produtoras, foi celebrado uma década antes da assinatura do contrato firmado entre músico e editoras, garantindo direitos autorais aos seus herdeiros.

As editoras ainda defendem que o Corinthians não apresentou qualquer prova substancial que ateste o acordo.

Ainda segundo a publicação, o primeiro hino do Corinthians é datado de 1930, mas acabou não caindo no gosto da torcida. Apenas em 1952, Lauro D'Avila criaria o "Campeão dos Campeões", que gerou identificação após o título paulista em 1954, passando a ser cantada em todos os jogos.

O então presidente Alfredo Ignácio Trindade formalizaria a música como hino oficial do clube, por meio de um acordo verbal com o compositor.



Os registros do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), no entanto, apontam que a música tem três cadastros: "Hino do Corinthians", "Hino do Corinthians/Campeão dos Campeões" e "Campeão dos Campeões", sendo que Lauro D'Avila tem três músicas registradas: a própria "Campeão dos Campeões", "Hino dos anos 60" e "Gaviões da Fiel".

O Corinthians alega que os registros mostram que D'Avila era autor de obras musicais sempre relacionadas ao clube. O acordo que o Corinthians pretende firmar, segundo o Uol, tenta firmar um acordo que não impediria que as editoras cobrem direitos autorais de quem gravar o hino, mas não do clube.

Procurado, o Corinthians não se manifestou sobre o caso. As editoras também foram demandadas pela reportagem, mas não deram um retorno.

