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Futebol Corinthians vence Colo-Colo (2-0) na estreia da Libertadores feminina Com a vitória, as corintianas saem na frente no Grupo A, que também tem Caracas FC e Independiente Santa Fe, que jogam na sexta-feira

Em busca de seu sétimo título da Copa Libertadores feminina, o Corinthians venceu o Colo Colo por 2 a 0 nesta quinta-feira (15), na abertura da 18ª edição do torneio, que está sendo disputado no Equador.

Com a vitória, as corintianas saem na frente no Grupo A, que também tem Caracas FC e Independiente Santa Fe, que jogam na sexta-feira.

O Timão venceu com gols de Vic Albuquerque (4'), que acertou um chute de canhota após uma jogada construída desde o meio-campo, e com o pênalti convertido por Jaqueline (70').

Em jogo simultâneo, o Independiente del Valle, que joga em casa empatou em 1 a 1 Belgrano, da Argentina, estreante no torneio.

As visitantes saíram na frente com o gol de Alaides Paz aos 24 minutos, mas Karen Páez deixou tudo igual cobrando pênalti ainda no primeiro tempo (40').

Com esse resultado, ambas as equipes ficam com um ponto no Grupo B, o mesmo do Palmeiras, que é um dos principais candidatos a destronar o Corinthians.

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