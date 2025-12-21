Corinthians vence Vasco e fatura título da Copa do Brasil no Maracanã
Alvinegro paulista bateu os cariocas por 2x1 para ficar com o tetracampeonato
Com uma campanha irretocável fora de casa, o Corinthians sagrou-se tetracampeão da Copa do Brasil neste domingo (21). Depois de empate sem gols na Neo Química Arena, o Alvinegro bateu o Vasco, por 2x1, no Maracanã, diante de 67.111 torcedores, para ficar com a taça do mata-mata nacional.
O Timão já havia sido campeão em 1995, 2002 e 2009. O título dá a vaga ao clube paulista na Libertadores 2026, além de quase R$ 98 milhões em premiações.
O jogo
Se o confronto de ida na Neo Química Arena foi marcado pela tensão e pelas poucas oportunidades, o do Rio de Janeiro, ao menos na etapa inicial, ficou pelos erros que culminaram em gols para ambos os lados. O Vasco até foi melhor que o Corinthians, mas os paulistas conseguiram ser organizados para neutralizar quase todas as investidas cruzmaltinas.
Diferente do primeiro jogo, Dorival Júnior entrou em campo no Maracanã com quatro volantes e Rodrigo Garro entre os reservas. A estratégia era clara: se defender e apostar nos contra-ataques. Foi assim que o Timão largou na frente.
Aos 19 minutos, Matheuzinho recebeu na direita e deu belo lançamento para Yuri Alberto do lado oposto. O camisa 9 invadiu a área e deu um toque na saída de Léo Jardim para fazer 1x0.
O tento deixou os corintianos confortáveis em campo, mas empurrado pela torcida, o Vasco passou a pressionar em busca do resultado de igualdade antes da descida para o intervalo.
Antes dos cariocas empaterem, Yuri Alberto perdeu grande oportunidade de ampliar o marcador, aos 25 minutos, em finalização sobre o gol. Thiago Mendes, aos 30, e Philippe Coutinho, aos 35, ficaram no quase.
Aos 40 minutos, porém, Nuno Moreira fez a festa do torcedor. Principal nome do clube de São Januário desde as semifinais, Andrés Gómez cruzou da esquerda e o português apareceu nas costas da zaga para marcar de cabeça.
Corinthians cirúrgico
Depois de terminar o primeiro tempo melhor, o Vasco foi superior ao Corinthians nos dez minutos iniciais da etapa final. O clube paulista encontrava dificuldades para sair jogando, enquanto os cariocas não saíam do campo ofensivo. Sem efetividade, no entanto, a equipe de Fernando Diniz acabou castigava, mais uma vez, no contra-ataque. Aos 17 minutos, Breno Bidon fez bela jogada individual e tocou para Matheuzinho. O lateral achou Yuri Alberto em profundidade, e o atacante tocou para Memphis Depay, livre, recolocar os visitantes em vantagem.
Novamente à frente no marcador, o Corinthians voltou a repetir o filme do primeiro tempo, baixando suas linhas e deixando o Vasco com a bola. Com o objetivo de deixar o time mais ofensivo, Fernando Diniz sacou Cauan Barros e lançou Pablo Vegetti. Diante das mexidas, o Cruzmaltino passou a investir nas bolas aéreas.
Já sem Coutinho e Nuno, o Vasco fez uma blitz no fim e quase chegou ao empate em falta ensaiada. Hugo Souza fez grande intervenção no chute de Rayan. GB, em seguida, após jogada de Robert Renan, perdeu a última chance, garantindo o título corintiano.