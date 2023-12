A- A+

Revelação Corinthians acerta venda de Gabriel Moscardo para o PSG por mais de R$ 100 milhões, diz jornalista O volante de apenas 18 anos teve seu primeiro ano pelo profissional do Timão em 2023

Revelação do Corinthians em 2023, Gabriel Moscardo será jogador do Paris Saint-Germain. A informação foi divulgada nesta terça-feira (26) pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências no futebol, por um valor de 20 milhões de euros (R$ 107,7 milhões).

Além do valor pela venda do jogador, o Corinthians pode receber mais 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões) em bônus a depender do desempenho de Moscardo.

Gabriel Moscardo, de apenas 18 anos, teve sua primeira temporada no profissional do Corinthians em 2023. O volante participou de 25 partidas com um gol e uma assistência.

Caso concretize sua chegada ao Paris, ele terá como companhia o brasileiro Marquinhos, que também foi revelado pelo Corinthians.



Outra joia brasileira que está próximo de ser oficializado pelo PSG é o zagueiro Beraldo, de 20 anos. O defensor formado pelo São Paulo também custou 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões) ao clube francês.

