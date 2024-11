Corinthians leva susto, mas vira contra o Vitória e se afasta da zona de rebaixamento

A- A+

O Corinthians se afastou ainda mais do risco de rebaixamento no Brasileirão. A equipe teve de correr atrás de uma virada por 2x1 contra o Vitória em Salvador, neste sábado (9), mas terminou a sua participação na 34ª rodada com alívio. O jogo, que começou com um susto após falha bizarra de Hugo Souza, pode ser lembrado pelas belas assistências de Garro para os gols de Yuri Alberto e Memphis Depay.

Com o resultado, o Corinthians chega aos 41 pontos, três a mais que o Vitória. As equipes aproveitam a Data Fifa retomar o Brasileirão ainda na briga contra o Z-4. Os corintianos voltam dia 20, contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena. No mesmo dia, o time baiano visita o Criciúma.

Antes do jogo, cenas lamentáveis marcaram a chegada dos paulistas ao Barradão. O ônibus corintiano foi atingido por pedras arremessadas pela torcida adversária. O vidro do veículo foi quebrado, mas ninguém se feriu.

O Corinthians tinha total domínio da posse de bola, ainda nos minutos iniciais, quando Hugo Souza chutou o chão e falhou em um passe lateral. O goleiro "deu uma assistência" para Alerrandro empurrar para o gol aberto.

A equipe de Thiago Carpini ainda voltou a atacar, aproveitando o momento em que os jogadores de Ramón Díaz ainda demonstravam nervosismo. Quando o Corinthians voltou a trocar passes com mais tranquilidade, o time conseguiu organizar-se melhor para atacar. O momento ofensivo, porém, estava sobrecarregado em Garro, Yuri Alberto e Memphis, já que Ramón Díaz escolheu mandar a campo um meio de campo com três volantes.

Foram os três que colocaram o empate no placar. O holandês desacelerou o ataque e achou Garro na entrada da área. O camisa 10, girando o corpo, conseguiu deixar Yuri Alberto de frente para o gol. Assim, o camisa nove fuzilou a meta de Lucas Arcanjo com a perna esquerda.

O Vitória tentou reagir, porém, novamente não conseguiu criar a ponto de assustar os corintianos, que estavam investidos na virada. Memphis foi um dos que mais tentou concluir, mas não teve sucesso.

O equilíbrio da partida na primeira etapa surpreendeu, poucos dias após o Corinthians conseguir uma boa vitória contra o Palmeiras. Na técnica, os jogadores corintianos eram superiores, mas permitiram avanços do Vitória que se mantiveram no segundo tempo. Os baianos acumulavam escanteios que não rendiam nada além de mais tiros de canto.

Com a bola, o time era enfadonho com toques de bola sem conseguir avançar. Mais uma vez era evidente o quanto a equipe perdia sem uma peça para jogar com Garro, Memphis e Yuri. Ramón Díaz compreendeu isso e colocou Coronado no lugar de Carillo.

A presença do camisa 77 permitiu ao Corinthians ocupar mais espaços no setor ofensivo. Foi assim que Garro chegou a ficar livre na entrada da área, mas isolou o chute de primeira. Memphis também desperdiçou. O Vitória respondeu com cruzamento de Mosquito, que quase virou gol contra, quando Félix Torres afastou para trás.

O Corinthians arriscou se expor, como era necessário, para conseguir atacar com qualidade. Entre chances perdidas dos dois lados, era difícil prever que a melhora na criatividade seria de fato proveitosa. Mas Garro mostrou o contrário. O camisa 10 abriu espaço por trás dos volantes adversários e com um passe quebrou as linhas para encontrar Memphis dentro da área. O holandês tocou na saída do goleiro para virar o jogo.

Thiago Carpini reagiu acumulando atacantes. O Vitória continuou a demonstrar dificuldades em abrir espaços. Já o Corinthians se defendia sem sofrer. Nos minutos finais da partida, destaque para Hugo, que foi soberano na área enquanto os adversários tentavam chegar em bolas alçadas.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 x 2 CORINTHIANS

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Wagner Leonardo e Willean Lepo (PK); Luan Vinícius (Janderson) e Machado (Ricardo Ryller); Gustavo Mosquito (Zé Hugo), Matheuzinho e Carlos Eduardo (Everaldo) ; Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Alex Santana), Martínez (Breno Bidon) e Carillo (Igor Coronado); Rodrigo Garro; Memphis Depay (Talles Magno) e Yuri Alberto (Ángel Romero). Técnico: Ramón Díaz.

GOLS - Alerrandro, aos 8, e Yuri Alberto, aos 22 minutos do primeiro tempo e Memphis Depay, aos 24 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Luan Vinícius, Carlos Eduardo, Everaldo e Raúl Cáceres (Vitória) e Martínez e Fagner (Corinthians).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ).

PÚBLICO - 30.973 presentes.

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Barradão, em Salvador.

