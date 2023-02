Corinthians tem voltas importantes contra o Palmeiras no Paulistão; veja escalações e onde assistir

A- A+

Dia de Dérbi. Pela nona rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians recebe o Palmeiras, na Neo Química Arena. A partida acontece às 21h30, desta quinta-feira (16).

O clássico é a chance do Timão se aproximar do Verdão na tabela geral do Paulistão. Os donos da casa lideram o grupo C com 14 pontos, enquanto os visitantes são os líderes do grupo D, com 20.

O Corinthians vem de uma sequência de dois jogos sem vencer na competição. Perdeu para o São Bernardo por 2 a 0 e, na última rodada, apenas empatou com a Portuguesa. O Palmeiras vem de vitória simples contra o Água Santa.

Pelo lado corinthiano o técnico Fernando Lázaro conta com a volta de dois pilares da equipe. O goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner. O Palmeiras não tem desfalque e vai com força máxima para o confronto.

Prováveis escalações:

Corinthians: (técnico: Fernando Lázaro)

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Roni (Fausto Vera), Du Queiroz, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Palmeiras: (técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

Onde assistir ao jogo?

TNT e HBO Max

Arbitragem:

Árbitro: Raphael Claus

Árbitro Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse

Árbitro Assistente 2: Rafael Tadeu Alves de Souza

Quarto Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva E Rosário

VAR: Marcio Henrique de Gois

