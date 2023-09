Corinthians x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

A- A+

O Corinthians recebe o Botafogo na Neo Química Arena nesta sexta-feira (22), às 20h, em partida válida pela 24ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro.

A equipe paulista está em má fase. O time ocupa a 14ª colocação, somando 27 pontos, e, sem vencer há cinco partidas, flerta com a zona de rebaixamento. Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o foco passou a ser as semifinais da Copa Sul-Americana, cujo jogo de ida será em casa enfrentando o Fortaleza na próxima terça-feira (26).

SEXTOU, FIEL!!! E COM TIMÃO EM CAMPO!!!



E VAI PRA CIMA CORINTHIANS...



Corinthians x Botafogo

Brasileirão (24ª rodada)

20h (horário de Brasília)

Neo Química Arena

Premiere#SCCPxBOT#DiaDeCorinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/cMzaeBziDp — Corinthians (@Corinthians) September 22, 2023

No lado oposto, o líder Botafogo, com 51 pontos, manteve a distância de sete pontos do vice-líder Palmeiras, graças ao tropeço do Verdão contra o Grêmio na última quinta-feira (21). A vitória contra o Corinthians traria um grande alívio para a torcida do Glorioso, ampliando novamente a vantagem sobre o Palmeiras para dez pontos. Apesar da liderança, o Botafogo perdeu as últimas duas partidas da competição.

Quem joga hoje é o Glorioso, Mané! De uniforme novo, vamos com tudo por mais uma vitória no Brasileirão! #ÉOGloriosoMané pic.twitter.com/Bq6qc0cWGm — Botafogo F.R. (@Botafogo) September 22, 2023

Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações:

Corinthians

Cássio; Bruno Méndez, Lucas Veríssimo, Gil e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo, Maycon, Giuliano e Matías Rojas (Ruan Oliveira ou Gustavo Mosquito); Wesley (Pedro) e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Desfalques: Giovane (lesão muscular anterior de coxa), Roni (trauma no tornozelo) e Paulinho (recuperação de cirurgia no joelho)

Pendurados: Cássio, Caetano, Lucas Veríssimo, Matheus Bidu, Biro, Fagner, Fausto Vera, Maycon, Gabriel Moscardo, Roni, Ruan Oliveira e Yuri Alberto.

Botafogo

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta, Marçal; Marlon Freitas, Gabriel Pires (Júnior Santos) e Eduardo; Tchê Tchê, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Bruno Lage

Desfalques: Rafael e Patrick de Paula (lesionados)

Pendurados: Rafael, Matías Segovia, Philipe Sampaio, Hugo e Janderson

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

VAR: Rafael Traci (VAR-Fifa-SC)



Veja também

Jogos de Paris-2024 Governo da Rússia quer que atletas façam parte da "família olímpica" em Paris-2024