Futebol Corinthians x Mirassol; veja escalações e onde assistir partida das quartas de final do Paulistão Esta fase do Campeonato Paulista é disputada em jogo único; Timão joga em casa por melhor campanha na primeira fase do torneio

Corinthians e Mirassol se enfrentam pelo jogo único das quartas de final do Paulistão, neste domingo (2). A bola rola na Neo Química Arena a partir das 18h30 (horário de Brasília).

O Timão conquistou o direito de jogar a partida dentro de casa ao obter a melhor campanha da fase de grupos do Paulistão.

Já o Mirassol teve um início de temporada muito bom, mas entrou numa crise e só garantiu a vaga no mata-mata na última rodada.

O Corinthians vem de uma classificação sofrida no meio de semana. A equipe avançou à terceira fase da Libertadores com uma vitória por 3 a 2 diante do Universidad Central, da Venezuela. O gol do triunfo saiu nos minutos finais com Yuri Alberto.

A única dúvida para o técnico Ramón Díaz é sobre a presença do meia Rodrigo Garro. O argentino pode ser poupado da partida e, caso aconteça, a vaga no time titular deve ficar com Igor Coronado.

O Mirassol não tem nenhum desfalque para o confronto na Neo Química Arena. O técnico interino, Ivan Baitello, pode repetir a equipe que vem atuando.

Corinthians x Mirassol: prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Negueba e Iury Castilho. Técnico: Ivan Baitello (interino).

Corinthians x Mirassol: onde assistir

Transmissão: CazeTV, Record, R7, PlayPlus, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV

