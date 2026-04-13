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FUTEBOL Corinthians x Palmeiras: árbitro registra tumulto em súmula, mas diz não ter presenciado agressão Juiz afirma que Anderson Barros e Fernando Diniz ajudaram a controlar a confusão no caminho para o vestiário

O árbitro Flavio Rodrigues de Souza registrou na súmula o tumulto que aconteceu depois do apito final do clássico entre Corinthians e Palmeiras, no último domingo, no caminho para os vestiários. No documento, o juiz paulista afirmou não ter presenciado agressão ao atacante Luighi que iniciou a confusão.

"Ao término da partida, já no vestiário, fomos informados pelo delegado da partida, sr. Rogério Menezes Lopes, de que, no momento em que a equipe de controle de doping tentava acessar a sala destinada ao procedimento, acompanhada do atleta nº 31 da equipe do Palmeiras, sr. Luighi Hanri Sousa Santos, houve um empurrão por parte de um segurança da equipe do Corinthians. Não foi presenciada nenhuma agressão a jogadores de ambas as equipes", escreveu o árbitro em um trecho da súmula.

"Segundo o relato, o referido segurança empurrou o atleta ao tentar impedir sua passagem em direção à sala de controle de doping. a ação deu início a um tumulto generalizado, envolvendo seguranças de ambas as equipes"

Além disso, o árbitro diz que o tumulto foi controlado pelos representantes de ambas as equipes: Anderson Barros, pelo Palmeiras, e Fernando Diniz, por parte do Corinthians. O juiz também informa que Labyad e Luighi foram sorteados para fazer o doping após o empate sem gols pelo Brasileirão.

Jogadores e funcionários de Corinthians e Palmeiras protagonizaram uma confusão generalizada no caminho para o vestiário após o clássico na Neo Química Arena. Membros das duas equipes bateram boca, trocaram empurrões e até agressões na parte interna do estádio.

Após a confusão, o Palmeiras acusou um funcionário corintiano de agredir o atacante Luighi. O jogador, inclusive, foi até o Juizado Especial Criminal (Jecrim) para registrar a ocorrência. Já o Timão alega que o zagueiro Gabriel Paulista e o meio-campista Breno Bidon foram atingidos por seguranças do rival.

O jogo ficou marcado pelas expulsões por parte do Corinthians, que terminou o jogo com dois jogadores a menos: André recebeu cartão vermelo por gesto obsceno, aos 34 do primeiro tempo, e Matheuzinho, por agredir Flaco López, aos 23 da etapa final.

Em vantagem numérica, o Verdão pressionou, deu trabalho a Hugo Souza, mas não conseguiu tirar o zero do placar no clássico da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira a súmula:



Súmula de Corinthians x Palmeiras / Foto: Reprodução

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