A- A+

FUTEBOL Corinthians x Palmeiras: final do Paulista tem Hugo herói, choro de Yuri e provocação de Memphis Segundo tempo do jogo teve ânimos exaltados, emoção e excesso de parte dos torcedores

Se o primeiro tempo do empate em 0 a 0 entre Corinthians e Palmeiras, na Neo Química Arena, foi morno, o segundo tempo teve todos os elementos de um jogo quente como o Derby Paulista numa final de estadual e até excessos das arquibancadas. Provocações, confusões, rojões em campo e heroísmo do goleiro Hugo Souza, que garantiu o título a defender cobrança de pênalti de Raphael Veiga e garantir o 31º título corintiano no Paulistão.





Veja tudo que aconteceu

Defesa de Hugo

Hugo Souza chegou ao seu sétimo pênalti defendido com a camisa do Corinthians. Desta vez, pegou o mais importante. Em cobrança de Raphael Veiga já aos 27 do segundo tempo, evitou um gol que poderia ter levado a decisão aos pênaltis, já que o timão havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0. O técnico Abel Ferreira acabou expulso por reclamação depois da marcação do pênalti. Assista:

HUGO SOUZA DE NOVO!

Mais uma vez contra o Palmeiras, o goleiro pega pênalti no #DerbyDoBrasil!#PaulistãoSicrediÉDoBrasil pic.twitter.com/EM2BVGJ6SL Paulistão (@Paulistao) March 28, 2025

Memphis sobe na bola

Com um a menos após expulsão de Félix Torres e precisando segurar o placar zerado, o atacante Memphis Depay dominou e subiu na bola na bandeirinha de escanteio. A provocação gerou uma confusão generalizada, que terminou com o goleiro palmeirense Marcelo Lomba e o volante corintiano Martínez, ambos no banco de reservas.

O MEMPHIS SUBIU NA BOLA E OS JOGADORES DO PALMEIRAS NÃO GOSTARAM!



O lance envolvendo o craque do Corinthians iniciou uma confusão na final do Paulistão!



VALE A TAÇA! Corinthians x Palmeiras está AO VIVO na @streammaxbr! Assine pelo link para assistir: pic.twitter.com/CU1xZvid9Q TNT Sports BR (@TNTSportsBR) March 28, 2025

Choro de Yuri Alberto

Nos minutos finais da partida, o atacante Yuri Alberto não segurou a emoção na beira do gramado. Autor do gol no jogo de ida, o atacante conquistou seu primeiro título com a camisa do Corinthians. Uma grande virada em sua história no clube após as críticas pelos gols perdidos em seus primeiros meses.

A EMOÇÃO DO ARTILHEIRO!

Autor do gol do #DerbyDoBrasil, Yuri Alberto chora antes do Corinthians conquistar o #PaulistãoSicredi pic.twitter.com/vxSEfU7EGC Paulistão (@Paulistao) March 28, 2025

Rojões e sinalizadores no gramado

Os acréscimos de 10 minutos dados pelo árbitro Mateus Candançan não foram suficientes para repor o tempo perdido na confusão. Parte da arquibancada da Neo Química Arena jogou rojões e sinalizadores no gramado, o que paralisou a partida duas vezes já nos minutos finais. Um dos rojões chegou a explodir perto do zagueiro corintiano Gustavo Henrique.

ROJÃO ESTOUROU NO CAMPO MUITO PERTO DOS JOGADORES! Que irresponsabilidade... O jogo teve que ser paralisado!



VALE A TAÇA! Corinthians x Palmeiras está AO VIVO na @streammaxbr! Assine pelo link para assistir: https://t.co/sCqAAtaekZ #PaulistãoNaMax pic.twitter.com/Up77kA6Mf5 TNT Sports BR (@TNTSportsBR) March 28, 2025

Veja também