Campeonato Paulista Corinthians x Palmeiras na final do Paulistão; veja escalações e onde assistir Em vantagem após vitória no jogo de ida, Timão joga pelo empate dentro de casa

Corinthians e Palmeiras fazem a decisão do Paulistão nesta quinta-feira (27), às 21h35 (horário de Brasília). O jogo da volta acontece na Neo Química Arena.

Mesmo fora de casa, o Timão saiu em vantagem na final do Campeonato Paulista ao vencer o rival por 1 a 0, no Allianz Park. Yuri Alberto foi o autor do gol alvinegro.

Com o placar da ida, o Corinthians joga por qualquer vitória ou empate para sair com o título estadual.

O Palmeiras precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa para as penalidades. Para ser campeão de forma direta, é necessário ter dois gols ou mais de saldo (2x0, 3x1, 4x2).

Importância do título

Além de superar o rival, o Corinthians almeja a conquista diante do seu torcedor para superar um jejum. O último título do alvinegro aconteceu há seis anos, quando levantou a taça do Paulistão de 2019.

Já o Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, busca o tetracampeonato. Caso consiga, seria um feito inédito na história do futebol paulista.

Desfalques

O técnico Ramón Díaz pode ter uma ausência importante. O meia Rodrigo Garro trabalhou durante a preparação para o jogo, mas sentiu dores nos últimos dias e tem chances de ficar de fora.

Outras dúvidas são dos volantes André Carrillo e José Martínez. Ambos estiveram com suas seleções ao longo da Data Fifa.

Pelo lado alviverde, Marcos Rocha deve ficar de fora da partida de volta, assim como Paulinho e Gustavo Gómez.

Corinthians x Palmeiras: prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, José Martínez (Ryan), André Carrillo (Alex Santana) e Rodrigo Garro (Talles Magno ou Ángel Romero); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Micael e Piquerez; Richard Ríos, Emi Martínez e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Corinthians x Palmeiras: onde assistir?

A partida tem transmissão da: TV Record, Play Plus, R7, CazéTV/Youtube, Max, Nosso Futebol, Uol Play e Zapping.

