Corinthians x São Paulo: veja escalações e onde assistir

Clássico paulista na semifinal da Copa do Brasil. Nesta terça (25), às 21h30, na Neo Química Arena, o Corinthians recebe o São Paulo, no jogo de ida da etapa que antecede a decisão do mata-mata nacional. A volta será no dia 16 de agosto, no Morumbi, às 19h30. O vencedor encara na final quem passar do outro confronto da fase, entre Flamengo e Grêmio.



Essa será apenas a segunda ocasião em que Corinthians e São Paulo se enfrentam em um jogo válido pela Copa do Brasil. A primeira foi, curiosamente, também na semifinal. Na edição de 2002, o Timão levou a melhor. Na ida, no Morumbi, vitória por 2x0, com gols de Deivid - França, pelo Tricolor, ainda perdeu uma penalidade, defendida por Dida.



Na volta, o São Paulo ganhou por 2x1, com gols de Kaká e Reinaldo - Deivid anotou para o Corinthians. Resultado que levou o alvinegro para a decisão, vencida diante do Brasiliense. No histórico geral de encontros eliminatórios, a vantagem é dos corintianos, levando a melhor em 17 dos 23 duelos. O Timão, aliás, nunca perdeu para o rival jogando em Itaquera.



O clássico será apitado pelo goiano Wilton Pereira Sampaio. Árbitro que tem um histórico recente de polêmica no Majestoso. Os são-paulinos reclamaram de um pênalti não dado pelo profissional no jogo entre as equipes no ano passado, pela Série A, em lance que a bola bateu na mão do meia Renato Augusto, do Corinthians.





Onde assistir?



A partida será televisionada pelo SporTV, Premiere e Prime Video



Prováveis escalações



Corinthians

Cássio; Fágner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Renato Augusto e Matías Rojas; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo



São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista; Alisson, Jhegson Méndez (Luan), Nestor e Wellington Rato; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior



Local: Neo Química Arena (Itaquera/SP)

Horário: 21h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

