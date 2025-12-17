Corinthians x Vasco: veja escalações e onde assistir jogo de ida da final da Copa do Brasil
Confronto será realizado nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena, às 21h30. Volta será domingo (21), às 18h30, no Maracanã
“Ninguém morre me devendo”. Nos últimos tempos, essa frase ganhou mais espaço no futebol na representação do desejo de vingança por parte de quem, no passado, sofreu com derrotas para algozes que, hoje, podem provar do mesmo veneno. Esse é o caso do Vasco. Na história, sempre que encontrou o Corinthians em um confronto de mata-mata, os cariocas foram superados. Querendo “cobrar a dívida”, o clube enfrenta o alvinegro paulista nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena, às 21h30, pela ida da final da Copa do Brasil 2025. No lado do Timão, o lema para zoar o rival é outro: “freguês bom sempre volta”.
Hegemonia
Nas outras cinco vezes em que Corinthians e Vasco se encontraram em um jogo eliminatório, o final foi sempre o mesmo: alegria paulista e frustração carioca. Na semifinal da Copa do Brasil de 1995, o Timão ganhou nos dois duelos (1x0 no Rio de Janeiro e 5x0 em São Paulo).
O mesmo ocorreu na segunda fase da Sul-Americana de 2006. Vitórias do Corinthians por 1x0 em São Januário e 3x1 no Canindé. Na semifinal da Copa do Brasil de 2009, foram dois empates, sendo 1x1 no Maracanã e 0x0 no Pacaembu. O Timão levou a melhor no critério de gol fora.
Os dois jogos que mais devem trazer péssimas recordações aos vascaínos foram em competições internacionais. Em 2000, os cariocas perderam nos pênaltis a final para o Corinthians no Mundial de Clubes. Já em 2012, nas quartas de final da Libertadores, o Timão eliminou o Gigante da Colina ao vencer por 2x1 no Pacaembu, após 0x0 na ida, em São Januário. Partida que ficou marcada pelo lance em que Diego Souza sai na cara do gol, mas a finalização é salva de forma milagrosa por Cássio.
Times
Corinthians e Vasco chegaram à final de forma semelhante, com os goleiros brilhando nas penalidades diante de Cruzeiro e Fluminense, respectivamente. “Foi um ano conturbado, muitos altos e baixos, mas a gente virou a chave e entendeu que tinha algo grande a brigar. Fazer um ano doloroso que possa ser histórico. É o que vamos buscar até o fim”, disse Hugo Souza, camisa 1 da equipe paulista.
Sem lesionados, a preocupação do Corinthians está em não perder atletas suspensos para o duelo da volta, no domingo (21), no Maracanã. Sete titulares estão pendurados: Matheuzinho, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maycon, Breno Bidon e André Ramalho. No Vasco, a aposta está na estrela do meia Philippe Coutinho, que sonha em ganhar o primeiro título pelo clube carioca na carreira.
Prováveis escalações
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon (José Martínez), André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Pumita Rodríguez; Cauan Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez (Pablo Vegetti) e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
Onde assistir: Globo, geTV, Sportv, Premiere e Primevideo