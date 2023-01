A- A+

FUTEBOL Coritiba estreia no Campeonato Paranaense com torcida composta por mulheres e crianças Medida disciplinar do TJD-PR decretou a presença desse público, depois de brigas no Atletiba ano passado

O primeiro jogo do ano para a torcida curitibana foi um tanto quanto diferente. Uma medida disciplinar fez com que apenas mulheres e crianças de até 12 anos de idade pudessem entrar no estádio, no jogo entre Coritiba e Aruko, neste domingo (15), válido pela 1° rodada do Campeonato Paranaense.

A decisão, acatada pelo TJD-PR, reverteu, de forma parcial, a perda de mando de campo, pelas confusões no clássico Atletiba de 2022, trazendo para a arquibancada do Couto quase 9 mil mulheres e crianças, que tiveram acesso gratuito, e só precisaram doar 1kg de alimento para assistir ao jogo.

O técnico António Oliveira rasgou elogios, durante a entrevista coletiva, à festa feita pela torcida.

"Nunca tinha presenciado tal situação. É a imposição de um gênero, fiquei emocionado. Hoje, sem dúvida nenhuma, foi o estádio mais bonito do mundo. O apoio das mulheres foi fundamental para a vitória", declarou o comandante.

Em campo o Coxa Branca fez valer o apoio, majoritariamente feminino das arquibancadas do Couto Pereira, e venceu a partida sobre a equipe do Aruko por 1x0, gol marcado por Alef Manga.



