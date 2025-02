A- A+

Futebol Coritiba anuncia contratação de Gustavo Coutinho, emprestado pelo Sport Jogador assinou com o Coxa até o fim da atual temporada

O atacante Gustavo Coutinho está de casa nova. Na tarde desta sexta-feira (21), o jogador foi anunciado pelo Coritiba. O centroavante chega ao Coxa por empréstimo junto ao Sport até o fim de 2025, com opção de compra ao término do contrato.

"Fala, torcedor coxa-branca. Aqui é o Gustavo Coutinho passando para dizer que estou feliz e motivado para este novo desafio. Vamos para cima!", falou o jogador em vídeo publicado nas redes sociais do Coritiba.

Poucas palavras, muito suor e muita motivação. Tamo junto, Gustavo Coutinho! Vamos pra cima. pic.twitter.com/d80a3G3iD4 — Coritiba (@Coritiba) February 21, 2025

No início do ano passado, o Sport adquiriu 70% dos direitos econômicos de Gustavo Coutinho junto ao Fortaleza. À época, o clube pernambucano teve que desembolsar R$ 7 milhões pela chegada do jogador.

Em 2024, apesar de cair de rendimento no segundo semestre, Coutinho terminou a temporada como artilheiro do Sport. Foram 17 gols anotados, além de cinco assistências distribuídas, em 59 jogos. Neste ano, o agora ex-camisa 9 entrou em campo seis vezes e marcou um gol.

