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Futebol Coritiba provoca Neymar após vitória sobre o Santos e resgata meme: 'E vagabundo tá lá' Equipe paranaense venceu o Peixe, em São Paulo, em meio às expectativas da convocação do camisa 10 para a Copa

O Coritiba aproveitou a vitória sobre o Santos para provocar Neymar nas redes sociais. Após bater a equipe paulista por 3 a 0, neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o perfil oficial do clube no X publicou a frase "E vagabundo tá lá…", em referência ao meme que ganhou força nas últimas semanas envolvendo o camisa 10 santista.

E VAGABUNDO TÁ LÁ... — Coritiba (@Coritiba) May 17, 2026

A expressão viralizou após um comentário do jornalista Walace Borges, da TNT Sports, durante um debate sobre uma possível convocação de Neymar para a seleção brasileira na primeira lista de Carlo Ancelotti. Na ocasião, o comentarista criticou o momento físico do jogador ao questionar a discussão sobre seu retorno ao time nacional.



A provocação veio logo depois de uma atuação apagada de Neymar na Neo Química Arena, palco escolhido pelo Santos justamente pelo potencial de atrair grande público e transformar o confronto em uma vitrine para o craque antes da convocação da Copa do Mundo.





Embora tenha participado das jogadas e buscado espaços em diferentes setores do campo, o camisa 10 encontrou dificuldades diante da marcação adversária e pouco conseguiu produzir ofensivamente. O Coritiba, por sua vez, foi eficiente e contou com grande atuação de Breno Lopes, autor de dois gols e peça central no triunfo paranaense.



O jogo também ficou marcado por uma confusão envolvendo a arbitragem e Neymar no segundo tempo. Após erro na sinalização da substituição, o quarto árbitro indicou a saída do camisa 10. A comissão técnica santista alegou equívoco, mas, como o substituto já havia entrado em campo, a alteração não pôde ser revertida. Contrariado, Neymar reclamou bastante, recebeu cartão amarelo e deixou o gramado.



Com o resultado, o Santos permaneceu com 18 pontos, sob ameaça de rebaixamento, enquanto o Coritiba chegou aos 23 e encostou na parte superior da tabela. A publicação do clube paranaense rapidamente repercutiu entre torcedores e ampliou a onda de brincadeiras envolvendo o nome de Neymar nas redes sociais.

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