Coritiba x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Em jogo importante na luta pelo título do Brasileirão, o Botafogo, terceiro colocado da competição, volta a campo nesta quarta-feira e vai enfrentar o já rebaixado Coritiba, às 21h30, no Couto Pereira, em Curitiba.



O jogo Coritiba x Botafogo, confronto da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, será transmitido ao vivo na TV fechada pelo Premiere e na TV aberta pela Globo.

Sem vencer desde a 27ª rodada, o Botafogo viu sua vantagem na liderança derrocar e foi ultrapassado por Palmeiras e Flamengo. O clube alvinegro perdeu quatro jogos e empatou os outros quatro da sequência — o último foi o 1 a 1 contra o Santos, em casa. O Coritiba, por sua vez, foi derrotado pelo Fluminense na última rodada e o resultado decretou o rebaixamento do clube para a segunda divisão.

Onde assistir ao jogo Coritiba x Botafogo ao vivo

O jogo entre Coritiba e Botafogo será transmitido pelo Premiere e pela TV Globo às 21h30 desta quarta-feira, 29.

Horário do jogo Coritiba x Botafogo

O Coritiba é mandante no jogo da 36ª rodada e recebe o Botafogo no Couto Pereira, em Curitiba, de portões fechados, para a partida às 21h30. O jogo do Brasileirão também pode ser acompanhado online e de graça pelo Globoplay.

Escalação do Coritiba

Provável escalação do Coritiba: Gabriel; Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luis; Andrey (Willian Farias), Bruno Gomes e Sebastián Gómez; Maurício Garcez, Diogo Cesar e Jesé Rodriguez. Técnico: Guto Ferreira





Escalação do Botafogo

Provável escalação do Botafogo: Lucas Perri; Adryelson, Cuesta e Hugo (Bastos); Tchê Tchê, Marlon, Gabriel Pires e Victor Sá; Eduardo, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

Arbitragem de Coritiba x Botafogo

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA)

Assistente 2: Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

Quatro árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa-RN)

Próximos jogos de Coritiba e Botafogo

O Coritiba volta aos gramados no próximo domingo (03/12), quando visita o Bragantino, às 18h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 37ª rodada. Já o Botafogo vai jogar contra o Cruzeiro, no mesmo dia e horário, no estádio Nilton Santos.

