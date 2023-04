A- A+

Sport Coritiba x Sport: veja onde assistir e prováveis escalações da estreia do Leão na Copa do Brasil Rubro-negro visita o Coxa nesta quarta-feira (12), às 19h, no Couto Pereira

Classificado para a final do Campeonato Pernambucano e também da Copa do Nordeste, o Sport vira a chave para dar início a mais uma competição na temporada: a Copa do Brasil. Campeão em 2008, o Leão estreia nesta quarta-feira (12) no certame diante do Coritiba, às 19h, no Couto Pereira. O encontro é válido pela terceira fase do mata-mata nacional.

Para a partida, o técnico Enderson Moreira não deve mudar muito a estrutura do time. Em relação ao time que bateu o Petrolina, pela semifinal do Estadual, uma única alteração pode acontecer no ataque. Após Edinho ser titular, Labandeira tem a chance de retomar a posição contra o Coxa. Enderson tem optado por revezar ambos durante a temporada.

Já do lado dos donos da casa, o Coritiba voltará a entrar em campo depois de quase um mês. Eliminado precocemente do Paranaense, a equipe dirigida por Antônio Oliveira fez sua última aparição contra o Criciúma, pela segunda fase da Copa do Brasil. Para o duelo com o Leão, o Coxa

terá dois reforços. Contratados recentemente, o lateral-esquerdo Jamerson e o atacante Zé Roberto foram regularizados nesta terça e devem ser opções no banco de reservas.

Onde assistir?

O SporTV e o Premiere transmitem o confronto ao vivo.

Prováveis escalações

Coritiba

Gabriel; Natanael, Bruno Viana, Kuscevic e Victor Luís; Andrey, Liziero e Júnior Urso; Willian Pottker, Alef Manga e Rodrigo Pinho. Técnico: Antônio Oliveira.

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Labandeira (Edinho), Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Arbitragem

Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Lúcio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA/RJ)

