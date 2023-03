Corpo de Bombeiros concede novos laudos e Arruda e Aflitos terão capacidade ampliada

A- A+

Os estádios do Arruda e dos Aflitos terão capacidade aumentada nos próximos jogos. Nesta quarta (22), o Corpo de Bombeiros emitiu laudos para que os dois palcos tenham condições de receber mais torcedores. No caso do Santa Cruz, as arquibancadas poderão ter até 44 mil torcedores. Na casa do Náutico, aproximadamente 19 mil.

O estádio do Arruda sofreu bastantes restrições principalmente depois do período da Covid-19. Ainda em 2022, o Arruda chegou a ter apenas 7.250 lugares liberados. Posteriormente, a diretoria conseguiu aumentar a capacidade aos poucos, liberando setores que estavam fechados.

Ainda nesta-quarta-feira (22), o Santa Cruz recebe o Fortaleza pela oitava e última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, no Arruda. Segundo a assessoria coral, até às 17h, o clube vendeu 6.001 ingressos para a partida.

