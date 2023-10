A- A+

Futebol Internacional Correa e Nahuel Molina comandam virada do Atlético sobre o Cádiz no Espanhol Teve dobradinha argentina no estádio Metropolitano. Confira os resultados da oitava rodada da La Liga

Os argentinos Ángel Correa e Nahuel Molina comandaram a virada do Atlético de Madrid sobre o Cádiz por 3 a 2 neste no último domingo (1), pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol.

No estádio Metropolitano, o Atlético começou perdendo por 2 a 0, com os gols iniciais de Lucas Pires (12') e Roger Martí (27'), mas conseguiu uma vitória que enche a equipe de confiança para enfrentar o Feyenoord, na próxima quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

A reação 'colchonera' começou antes do intervalo, com Correa marcando de cabeça ao completar um cruzamento de César Azpilicueta (32').

No início do segundo tempo, Molina mostrou faro de gol e fez o de empate aproveitando rebote após uma primeira finalização de Marcos Llorente (47').

Pouco depois, o gol da vitória do Atlético veio de novo com Correa, dessa vez com passe de Saúl pela esquerda (66').

"Eu quis forçar um pouco, apesar de estar com dor, para ajudar a equipe e deu certo. O treinador me disse que eu jogaria como '9' para dar mais liberdade a [Antoine] Griezmann", explicou Ángel Correa depois da partida, se referindo à torção no joelho que o tirou da vitória sobre o Osasuna (2 a 0) na última quinta-feira.

"Gostaríamos de ter segurado mais esta vantagem, mas não foi possível. Aguentar o início do segundo tempo, mas eles foram com tudo", resumiu o atacante do Cádiz (12º) Roger Martí.

No mesmo horário, o Betis (7º) derrotou em casa o Valencia (9º) por 3 a 0, com mais um gol do jovem Assane Diao (41'), de apenas 18 anos, que fez seu segundo jogo na primeira divisão.

Marc Roca (52') e Ezzalzouli Abde (85') completaram a vitória do time da Andaluzia.

Mais cedo, o Almería (20º) abriu 3 a 0 com um 'hat-trick' do atacante colombiano Luis Suárez construído em cinco minutos (41', 44' e 45'+1), mas cedeu o empate em 3 a 3 para o Granada (19º) no segundo tempo.

Também neste domingo, o Osasuna (9º) conseguiu uma boa vitória fora de casa sobre o Alavés (16º) por 2 a 0, graças aos gols de José Manuel Arnáiz (36') e Ante Budimir (90').

A 8ª rodada do Campeonato Espanhol termina nesta segunda-feira, com o duelo entre Las Palmas (18º) e Celta de Vigo (17º).

Jogos da 8ª rodada do Campeonato Espanhol::

Sexta-feira:

Barcelona - Sevilla 1 - 0

Sábado:

Getafe - Villarreal 0 - 0

Rayo Vallecano - Mallorca 2 - 2

Girona - Real Madrid 0 - 3

Real Sociedad - Athletic Bilbao 3 - 0

Domingo:

Almería - Granada 3 - 3

Alavés - Osasuna 0 - 2

Atlético de Madrid - Cádiz 3 - 2

Betis - Valencia 3 - 0

Segunda-feira:

(16h00) Las Palmas - Celta Vigo

