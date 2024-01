A- A+

Gravatá Corredor morre de doença do xixi preto após passar mal durante prova na Serra das Russas, no Agreste Caso aconteceu durante uma corrida no último domingo (21), em Gravatá

Morreu na madrugada desta quarta-feira (24) o corredor Dorgival Celerino do Nascimento Filho, de 50 anos, após passar mal durante uma prova de pedestrianismo em Pernambuco, no último domingo (21).



O atleta faleceu devido à complicações causadas por rabdomiólise, uma síndrome que pode deixar o xixi do paciente preto.

Segundo informações do portal GE, Dorgival estava correndo uma prova cujo trajeto era de 14 quilômetros no município de Gravatá, no Agreste.



No trecho em que passava pela Serra das Russas, na BR-232, o corredor começou a passar mal e precisou de atendimento médico.

Dorgival Celerino foi levado a uma unidade de saúde de Gravatá e, na segunda-feira (22), transferido para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, onde ficou internado na UTI.

Segundo a unidade de saúde, a morte ocorreu nesta madrugada. A causa foi rabdomiólise, doença que pode ser provocada por uma lesão muscular aguda causada pelo excesso de esforço físico.

Rabdomiólise

Rabdomiólise é uma síndrome caracterizada pela destruição das fibras musculares. Conforme os tecidos musculares são acometidos, diferentes substâncias são liberadas na corrente sanguínea, afetando rins e sistema urinário, causando mais sintomas para o indivíduo.

As causas da rabdomiólise podem ser desde o consumo exagerado de álcool até o excesso de exercícios físicos.

Na rabdomiólise, os músculos mais afetados são aqueles que fazem parte do grupo dos músculos esqueléticos, presentes em todo o corpo e responsáveis pela postura e pelo movimento.



É preciso iniciar o tratamento da rabdomiólise o mais rapidamente possível, uma vez que a doença pode levar a dificuldades renais graves, como a insuficiência renal.

Veja também

Tênis Zverev bate Alcaraz e vai à semifinal do Aberto da Austrália