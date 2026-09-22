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CORRIDA De saia e toalhinha para enxugar o suor, corredora de 77 anos vira inspiração na orla de Piedade Moradora de Jaboatão dos Guararapes, Josefa Francisca, ou Irmã Zefinha, como é conhecida, sai todos os dias para honrar compromisso com a própria saúde

A atividade física tem um potencial transformador na vida das pessoas. Representa um compromisso com o presente e com o futuro, e pode muito bem mudar a trajetória de alguém, independentemente da idade. E, muitas vezes, depende de uma escolha.

Foi assim que a corrida surgiu na vida de Josefa Francisca, ou Irmã Zefinha, como é conhecida. Aos 77 anos, ela esbanja saúde, todas as manhãs, na orla da praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR).

A história da corredora ganhou repercussão nas últimas semanas, quando o fotógrafo esportivo Matheus Almeida a filmou durante uma corrida e postou nas redes sociais. A imagem da idosa de saia até o joelho, com uma garrafa de água na mão e uma toalhinha para enxugar o suor, já rendeu mais de 380 mil visualizações no Instagram.

De lá para cá, com a ajuda do fotógrafo, ela criou um perfil próprio na rede social, onde divulga sua rotina de exercícios, e até parceria conseguiu junto a um nutricionista para cuidar da alimentação.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Irmã Zefinha contou um pouco sobre a própria trajetória. A corrida entrou na sua vida há mais de 20 anos, após uma recomendação médica que apontou que ela deveria perder peso. Desde então, pegou gosto pela coisa e não abriu mão da própria saúde.

"Eu comecei a caminhar aos 55 anos. Eu era bem gordinha, minha pressão era muito alta, e a médica disse para eu fazer caminhada porque o meu peso estava acima da minha altura. Então eu comecei a caminhar e, graças a Deus, que tem me ajudado, eu estou aqui dando minhas carreirinhas. E faz bem, eu me sinto muito bem", explica.



A rotina de Zefinha começa logo cedo. Acorda às 5h, vai para a orla e reveza a atividade entre caminhada e corrida com várias voltas na praia. Às 7h30, retorna para casa para dar conta dos seus afazeres até o turno da tarde, quando sai para "dar umas carreirinhas", como disse, mais uma vez.

Os benefícios físicos, claro, acompanharam o esforço empregado pela corredora. "Eu tinha 66 kg [no início] e hoje estou com 56 kg. Eu me sinto maneira, com muita disposição, com muita saúde. E me sinto bem, graças a Deus", afirmou.

Corredora de 77 anos iniciou trajetória no esporte há mais de 20 anos | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Corrida fora do padrão

Não é novidade que a corrida virou uma febre mundial nos últimos anos. A busca por uma vida mais saudável trouxe um novo "perfil de corredores", que investem cada vez mais em tênis tecnológicos, óculos, relógios que monitoram o ritmo da atividade e tantos outros acessórios.

O fotógrafo Matheus Almeida conta, no entanto, que o que chamou sua atenção foi a simplicidade da Irmã Zefinha. Mesmo aos 77 anos e apenas com uma garrafinha d'água em mãos, ela firmou o compromisso consigo mesma de cuidar da própria saúde.

"Eu fotografo aqui em Piedade todos os dias, e a gente sempre vê um estereótipo de corredor com tênis colorido, relógio da moda, uma roupa bem atual. E o que me chamou atenção nela foi exatamente isso, fugir do padrão. Uma senhorinha cheia de saúde, com a roupa totalmente diferente de todo mundo que corre", afirmou.

Diante disso, o fotógrafo publicou, com o consentimento da corredora, "uma foto despretensiosa", como classificou. O registro viralizou e despertou muito interesse online. Depois disso, postou o vídeo de uma das corridas, que levou ainda mais pessoas a conhecê-la.

Após pedidos de pessoas que queriam entrar em contato, criou uma conta no Instagram para Zefinha. Até o momento, o perfil já acumula mais de mil seguidores, e o número não para de subir. Com a visibilidade, conseguiram uma parceria com o nutricionista Emanuel Fillipe, que também corre na praia de Piedade e já tem consulta agendada com a corredora para iniciar o seu plano alimentar.

De saia e paninho para limpar o suor, corredora de 77 anos vira inspiração na orla de Piedade. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

De saia e paninho para limpar o suor, corredora de 77 anos vira inspiração na orla de Piedade. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Irmã Zefinha com o fotógrafo esportivo Matheus Almeida. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

De saia e paninho para limpar o suor, corredora de 77 anos vira inspiração na orla de Piedade. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Grupo de corrida da Irmã Zefinha na orla de Piedade. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

De saia e paninho para limpar o suor, corredora de 77 anos vira inspiração na orla de Piedade. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

De saia e paninho para limpar o suor, corredora de 77 anos vira inspiração na orla de Piedade. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

União de amigas em prol da saúde

A história de Zefinha serve como inspiração para as pessoas não só na internet, como também no âmbito pessoal. Há dois anos, ela mantém um grupo de corrida com amigas e frequentadoras da igreja, e as ajuda, dia após dia, a seguir uma rotina de exercícios.

Uma das corredoras é Andréia Lúcia, costureira de 48 anos. À Folha, ela contou que o objetivo foi facilitar a comunicação entre as participantes. "A ideia foi de correr e incentivar. O grupo está crescendo, e já temos algumas componentes que correm conosco todos os dias", afirmou.

Vendo a repercussão da história da Irmã Zefinha, Andréia só vê motivos para se alegrar.

"Muito feliz com esse incentivo que ela vem dando para outras pessoas. Isso é muito bom. A gente tem ouvido diversos comentários positivos sobre esse exemplo de vida de uma mulher de 77 anos correndo com essa garra e essa força, mostrando que quer continuar mantendo a saúde", disse.

Andréa Lúcia, costureira e amiga da Irmã Zefinha, faz parte do grupo de corrida | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Não deixar para amanhã o que pode ser feito hoje

Para a juventude, Irmã Zefinha, com toda a simplicidade do mundo, deixa um conselho sobre a importância de cuidar da saúde.

"Eu já trago as meninas [amigas do grupo de corrida], que estão me acompanhando. E tem muita gente já me seguindo, me acompanhando, correndo comigo às 5h da manhã. Eu aconselho que caminhem, que corram. É bom para a saúde e me faz muito bem", afirmou.

Já o recado de Matheus Almeida, baseado no esforço da idosa, é de que as pessoas não deixem para amanhã o que pode ser feito hoje, ainda mais quando o assunto for o próprio bem-estar.

"Ela é uma atleta de 77 anos que corre já há 20 anos. É muito tempo. Ela merece visibilidade. A gente vê pessoas correndo 5 ou 10 quilômetros, se inscrevendo em corridas, e temos uma senhora que está inspirando pessoas. Às vezes a pessoa fala 'vou esperar meu tênis chegar [para começar], vou esperar o dia perfeito ou vou esperar meu relógio chegar', e ela não tem nada disso e corre há um tempão. Com certeza é uma inspiração para muita gente", destacou.



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