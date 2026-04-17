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Corrida de trilha Sócios do Project Trail Run detalham próximas corridas, programadas para junho e outubro Em visita à Folha de Pernambuco, William Brito e Henrique Cordeiro falaram sobre as novidades do evento

William Brito e Henrique Cordeiro, corredores e sócios do PTR (Project Trail Run), uma das maiores organizadoras de corridas de trilha do estado, visitaram a Folha de Pernambuco nesta sexta-feira (17). Eles foram recebidos pelo diretor Operacional do jornal, José Américo Lopes Góis, e conheceram o acervo e memorial de edições, o estúdio da Rádio Folha 96,7 FM e a redação do jornal.

Durante a visita, os atletas aproveitaram para divulgar duas novas datas do projeto, que estão com as inscrições abertas e acontecerão ainda este ano. Com novas modalidades, ambas acontecerão no Agreste de Pernambuco.

A primeira está marcada para o próximo dia 14 de junho, na cidade de Gravatá, com percursos de 5 km, 10 km, 21 km, 52 km (ultramaratona) e a recreativa, kids.

“Temos muitas crianças hoje presas a celulares e computadores. Então, a modalidade kids é uma forma de inserir desde cedo essas crianças na corrida e na natureza. O kit é igual ao de um atleta adulto e já tivemos até bebês que ‘correram’ com suas mães no colo e ganharam medalhas também”, afirmou William.

Corridas

Apesar da premiação com medalhas, Henrique enfatiza que a modalidade não tem caráter competitivo. “É mais uma brincadeira para poder inserir a criança na atividade física”, completou Henrique.

Apesar do apelo que a corrida infantil agrega, a grande novidade é a modalidade de ultramaratona, com um percurso de 52 km.

“Tivemos esse cuidado de ir respeitando o tempo e introduzindo novas modalidades aos poucos. Porque aqui na nossa região, no nosso estado, a corrida de trilha ainda é uma modalidade em crescente”, explicou Henrique.

O segundo evento do projeto de corrida de trilhas marcado para este ano será no dia 10 de outubro, em Serra Negra, distrito do município de Bezerros, também no Agreste. Os percursos são de 7 km, 17 km, 27 km e uma maratona (42 km). As inscrições para as duas edições já estão abertas e podem ser feitas pelo site race83.com.br. Os kits custam a partir de R$ 80.

William Brito e Henrique Cordeiro, corredores e sócios do PTR. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Diferencial

Um diferencial do PTR que está presente em todos os eventos é o cuidado com o público feminino, que representa 50% dos corredores do projeto. O grupo foi o primeiro a montar uma comissão feminina para identificar as necessidades e apresentar melhorias com foco no conforto das participantes.

“Nós temos quatro corredoras ultramaratonistas para pensar essas melhorias, que participam de provas importantes e procuram trazer novidades ou até mesmo incrementar o que a gente viu de interessante nas outras provas também. Um exemplo simples foi a diferenciação de banheiros feminino e masculino. Dentro dos banheiros, nos nossos treinos e nas nossas corridas, disponibilizamos absorventes”, ressaltou William.

Outro diferencial pensado para o público feminino, de acordo com o atleta, é a disponibilização de banheiros nos percursos das trilhas.

“Para as mulheres é bem mais difícil. Então, a gente chega no comércio local, em uma casa, conversamos com essas pessoas e acertamos a possibilidade de um ponto para que as mulheres possam usar no decorrer de uma prova”, complementou William.

Uma das integrantes dessa comissão é a fisioterapeuta e corredora Silvana Pinto, esposa de William, que este ano participará da Ultra Trail de Montblanc, em Chamonix, na França.

“Será um percurso de 55 km. Acredito que ela seja a única mulher de Pernambuco a estar participando neste ano. Assim como no ano passado, que nós fomos os únicos pernambucanos a participar. Fazendo uma analogia, é como se fosse uma Copa do Mundo das corridas de trilha. E ter novamente um representante nosso competindo será maravilhoso”, finalizou.

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