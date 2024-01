A- A+

Futebol Correndo contra o tempo, Flamengo de Arcoverde se prepara para pegar o Náutico no Estadual Clube estava na Série A2 e herdou a vaga do Salgueiro, que pediu para deixar o torneio

Há uma semana, o Flamengo de Arcoverde trava uma corrida contra o tempo para organizar o clube para a estreia do Campeonato Pernambucano. O prazo curto tem explicação: a equipe, que disputaria a Série A2, herdou a vaga na elite após o Salgueiro desistir da competição. Desde então, cada segundo conta antes do primeiro compromisso de 2024, perante o Náutico, domingo (14), nos Aflitos.

“Tudo tem seu lado positivo e negativo. O futebol possibilita vários olhares. Tivemos de correr na questão do lado físico, tático, de montar o grupo… mas futebol é superação. Contratamos alguns jogadores que estavam atuando há pouco tempo e agora será preciso encaixar o modelo de jogo. Na A2, a gente entrou como favorito. Agora, somos o ‘patinho feio’. A responsabilidade fica com quem vem jogar com a gente. Não estávamos contando com essa ‘subida’. Estamos 'trocando o pneu com o carro andando', mas agora vamos aproveitar o momento”, afirmou o presidente do clube, Gabriel Castilho.

Primeiro clube a adotar o modelo de gestão da Sociedade Anônima de Futebol (SAF), o Flamengo de Arcoverde, diferente de alguns clubes do interior, não sobrevive de apoio da prefeitura do município. Sem a aprovação do estádio Áureo Bradley por parte da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), a equipe atuará no Mendonção, casa do Belo Jardim.

No comando técnico, o Flamengo anunciou a contratação de Toninho Pesso, de 38 anos, com passagens por Mixto-MT, Tupy-GO, Luverdense-MT, Corisabbá-PI e Inter de Lages-SC. Segundo Castilho, o grupo tem atualmente 25 jogadores, com a maioria sendo das categorias de base do time de Arcoverde.

Náutico e Flamengo de Arcoverde já se enfrentaram três vezes na história, todas pelo Pernambucano. O Timbu tem 100% de aproveitamento, com um 3x0 em 1999, um 1x0 em 2018 e um 4x2 em 2019.

