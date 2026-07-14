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Corrida de rua Corrida 100% Você acontece nesta quinta-feira (16) no Recife Promovida pelo cantor Bell Marques e seus filhos, prova segue com inscrições abertas

Nesta quinta-feira (16), Recife entra na roda da Corrida 100% Você. O evento é idealizado pelo cantor Bell Marques e seus filhos, Rafa e Pipo Marques. O objetivo da prova é reunir corredores em uma experiência que combina esporte, saúde, entretenimento e bem-estar.

A etapa pernambucana faz parte do calendário nacional do circuito, que percorrerá ainda outras 29 cidades brasileiras em 2026. A expectativa é que mais de 330 mil corredores participem da prova ao longo do ano.

No Recife, a prova oferece os percursos de 5 km e 10 km, além de categorias para o público geral e pessoas com deficiência (PCD). As largadas acontecem no Cais da Alfândega, a partir das 5h30. Dúvidas sobre as inscrições podem ser tiradas através do Instagram.

Ao término das provas, a programação inclui ativações especiais e momentos de interação com Bell Marques, Rafa e Pipo Marques, proporcionando aos participantes uma experiência que vai além da competição.

Patrocínio

Neste ano, a Corrida 100% Você terá patrocínio da Indaiá. Em 2026, a marca foi destaque no Prêmio Marcas Que Eu Gosto, promovido pela Folha de Pernambuco e uma das principais pesquisas de percepção de marca do Nordeste, que reconhece as empresas mais admiradas e presentes no cotidiano dos consumidores.

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