Corrida da Fé terá primeira edição no dia 8 de dezembro; veja como se inscrever
Iniciativa é promovida pela Arquidiocese de Olinda e Recife e o Colégio Marista São Luís
A primeira edição da Corrida da Fé será realizada em 8 de dezembro, no feriado de Nossa Senhora da Conceição, padroeira afetiva do Recife.
Aberta ao público, a iniciativa une espiritualidade, atividade física e convivência comunitária, oferecendo dois percursos de 3,5 km e 7 km divididas entre as categorias masculina e feminina.
A idade mínima para participação é de oito anos no percurso menor e 16 anos no percurso maior, permitindo que crianças, jovens e adultos se integrem à atividade.
As inscrições podem ser feitas até 30 de novembro dpelo site Ticket Sports.
Os valores variam por lote: R$ 110 no primeiro lote (60 vagas), R$ 125 no segundo (480 vagas) e R$ 140 no terceiro (60 vagas).
Com concentração prevista para 5h no Colégio Marista São Luís, o percurso atravessa bairros da Zona Norte do Recife, como Graças, Torre, Parnamirim e Jaqueira. Às 5h30, ocorrerá a Benção do Atleta para todos os participantes. Em seguida, a largada, às 6h.
A corrida também inclui práticas sustentáveis, como a entrega de sacolas ecológicas e incentivo à coleta seletiva, além de música, integração e voluntários do Marista e da Arquidiocese para acolhimento e orientação dos participantes.
Segundo a direção do Colégio Marista São Luís, “correr é também uma forma de celebrar a vida, agradecer e se conectar com a comunidade”.
A organização do evento ficará a cargo da Evolve Corridas, com apoio da Federação Pernambucana de Atletismo e órgãos públicos, seguindo as normas da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).
O kit do atleta inclui camisa oficial, número de peito, quatro alfinetes, chip de cronometragem, sacola ecológica e medalha de participação entregue ao final da prova.
Serviço – I Corrida da Fé
Data: 8 de dezembro de 2025 (segunda-feira – feriado de Nossa Senhora da Conceição)
Local: Zona Norte do Recife – bairros das Graças, Torre, Parnamirim e Jaqueira
Distâncias: 3,5 km e 7 km
Categorias: Masculina e feminina
Idade mínima: 8 anos (3,5 km) e 16 anos (7 km)
Inscrições