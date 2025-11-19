A- A+

Corrida Corrida da Fé terá primeira edição no dia 8 de dezembro; veja como se inscrever Iniciativa é promovida pela Arquidiocese de Olinda e Recife e o Colégio Marista São Luís

A primeira edição da Corrida da Fé será realizada em 8 de dezembro, no feriado de Nossa Senhora da Conceição, padroeira afetiva do Recife.

Aberta ao público, a iniciativa une espiritualidade, atividade física e convivência comunitária, oferecendo dois percursos de 3,5 km e 7 km divididas entre as categorias masculina e feminina.

A idade mínima para participação é de oito anos no percurso menor e 16 anos no percurso maior, permitindo que crianças, jovens e adultos se integrem à atividade.

As inscrições podem ser feitas até 30 de novembro dpelo site Ticket Sports.

Os valores variam por lote: R$ 110 no primeiro lote (60 vagas), R$ 125 no segundo (480 vagas) e R$ 140 no terceiro (60 vagas).

Com concentração prevista para 5h no Colégio Marista São Luís, o percurso atravessa bairros da Zona Norte do Recife, como Graças, Torre, Parnamirim e Jaqueira. Às 5h30, ocorrerá a Benção do Atleta para todos os participantes. Em seguida, a largada, às 6h.

A corrida também inclui práticas sustentáveis, como a entrega de sacolas ecológicas e incentivo à coleta seletiva, além de música, integração e voluntários do Marista e da Arquidiocese para acolhimento e orientação dos participantes.

Segundo a direção do Colégio Marista São Luís, “correr é também uma forma de celebrar a vida, agradecer e se conectar com a comunidade”.

A organização do evento ficará a cargo da Evolve Corridas, com apoio da Federação Pernambucana de Atletismo e órgãos públicos, seguindo as normas da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

O kit do atleta inclui camisa oficial, número de peito, quatro alfinetes, chip de cronometragem, sacola ecológica e medalha de participação entregue ao final da prova.

Serviço – I Corrida da Fé

Data: 8 de dezembro de 2025 (segunda-feira – feriado de Nossa Senhora da Conceição)

Local: Zona Norte do Recife – bairros das Graças, Torre, Parnamirim e Jaqueira

Distâncias: 3,5 km e 7 km

Categorias: Masculina e feminina

Idade mínima: 8 anos (3,5 km) e 16 anos (7 km)

Inscrições



