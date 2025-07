A- A+

Vida Saudável Corrida da Ladeira agita o Cabo de Santo Agostinho em 29ª edição neste domingo (13) Prova terá concentração com início às 6h na praça em frente ao Palácio da Cultura, a antiga sede da Prefeitura do município e largada às 7h

No mês de aniversário da cidade, o Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, promove a 29ª edição da Corrida da Ladeira neste domingo (13), de forma totalmente gratuita.

A concentração da prova terá início às 6h na praça em frente ao Palácio da Cultura e está com a largada prevista para as 7h.

Organizada pela Secretaria Executiva de Juventude, Esportes e Lazer do Cabo de Santo Agostinho, os participantes percorrerão 6,5 km com chegada no mesmo local de partida.

Cerca de 500 pessoas estão inscritas na corrida, que está dividida em nove categorias (masculina e feminina) divididas por faixa etária, pessoa com deficiência, além das categorias geral do Cabo g Geral de outros municípios.

Os primeiros colocados nas categorias geral receberão troféus, medalhas e premiação em dinheiro, totalizando R$ 12.800. Os demais vencedores receberão troféus e medalhas.

Confira a premiação da 29ª edição da Corrida da Ladeira do Cabo de Santo Agostinho:

FEMININO /MASCULINO GERAL CABO

1º Lugar - R$ 1.200,00 + troféu + medalha

2º Lugar - R$ 1.000,00 + troféu + medalha

3º Lugar - R$ 800,00 + troféu + medalha

4º Lugar - R$ 600,00 + troféu + medalha

5º Lugar -R$ 400,00 + troféu + medalha

FEMININO/MASCULINO GERAL OUTROS MUNÍCIPIOS

1º Lugar - R$ 1.000,00 + troféu + medalha

2º Lugar - R$ 800,00 + troféu + medalha

3º Lugar - R$ 600,00 + troféu + medalha

FEMININO /MASCULINO DEMAIS CATEGORIAS

1º Lugar -Troféu + medalha

2º Lugar - Troféu + medalha

Veja também