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Percurso Corrida das Pontes do Recife chega à 21ª edição neste domingo (31) com retorno da Ponte Giratória A tradicional corrida tem percursos de 5km e 10km; inscrições seguem abertas

A 21ª edição da Corrida das Pontes do Recife será realizada neste domingo (31), com largada a partir das 6h no Forte do Brum, área central da capital pernambucana.

A organização espera receber cerca de 5 mil corredores e caminhantes para a prova deste ano.

O percurso da Corrida das Pontes do Recife tem como opções corrida de 5km e 10km, caminhada de 5km, corrida especial de 10km para pessoas com deficiência e a tradicional “Corrida das Pontinhas”, destinada ao público infantil.

O trajeto de 10km terá um retorno especial. A corrida, que passa pelas principais pontes da região central do Recife, volta a contar com a Ponte Giratória. Esse trecho passou por reformas e foi cortado nos últimos anos.

Em visita à Folha de Pernambuco nesta quinta-feira (28), o ex-atleta olímpico e bicampeão da Corrida de São Silvestre, José João da Silva, destacou a alegria em observar que o projeto da corrida se consolidou na capital pernambucana.

“Eu fico grato pelo abraço do Recife à Corrida das Pontes. Eu quis trazer a corrida para ser uma homenagem à cidade. E, olhando atualmente, eu estou sendo agraciado como ex-atleta a nível mundial de ter a corrida. Para mim, é mais uma medalha [deixar o legado da corrida para a cidade]. Eu vim com uma ideia diferente e aconteceu para a cidade”, afirmou.

O pernambucano, natural de Bezerros, também ressalta o aumento da prática da atividade esportiva de forma geral.

“É um projeto de saúde que a população incorporou sem volta. Não é ser atleta, é fazer algo que faz a pessoa se sentir bem. É um movimento que está acontecendo numa velocidade grande com pessoas comuns. É legal ver essa evolução. É prazeroso ver esse movimento”, completou o bicampeão da Corrida de São Silvestre.

Presenças de destaque

O percurso oficial dos 10km terá a presença de atletas de elite nacionais e internacionais. Nomes como os quenianos Alfred Kiplangat Ngeno, no masculino, e Nacy Cheptegei, na disputa feminina, estão confirmados.

Entre os brasileiros, os destaques são as participações de Ubiratan José dos Santos e Maria de Lourdes Ferreira de Souza

Como se inscrever

As inscrições seguem abertas para as modalidades de corrida e caminhada e podem ser realizadas no site oficial da prova www.corridadaspontesdorecife.com.br, além das plataformas parceiras Ticket Sports e Minhas Inscrições.

Os valores variam de acordo com a categoria escolhida e pessoas com 60 anos ou mais têm direito a 50% de desconto no valor da inscrição.

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