CORRIDA DE RUA Corrida das Pontes do Recife chega à 20ª edição com novo percurso de 15 km; saiba como se inscrever Prova será realizada no dia 1º de junho, com largada às 6h30 no Forte do Brum

A 20ª edição da Corrida das Pontes do Recife, marcada para o dia 1º de junho, às 6h30, traz novidades no percurso e inclui, pela primeira vez, a distância de 15km na categoria profissional.

A largada e chegada seguem no Forte do Brum, no bairro do Recife. A ampliação da quilometragem atende a um antigo pedido de atletas e reforça o caráter competitivo da prova, considerada uma das principais do Nordeste.

“A ideia é justamente contemplar o desejo de uma grande maioria dos atletas adeptos das corridas de rua e instigar outros tantos a cumprir o novo desafio”, comemora o idealizador da prova e ex-atleta olímpico José João da Silva, bicampeão da Corrida de São Silvestre.

Além da nova distância, continuam sendo oferecidas as modalidades de 5 km e 10 km, além de caminhada (5 km), corrida especial para pessoas com deficiência (10 km) e a Corridinha das Pontes (1,6 km), voltada para estudantes da rede pública municipal, com largada às 9h no Forte do Brum.

Com expectativa de reunir mais de 6 mil corredores, a corrida contará com a participação da atleta queniana Viola Jelagat Kosgei, terceira colocada na edição passada, e de seu compatriota Wilson Mutua Maina, que estreia na competição.

O percurso passa por sete pontes históricas da capital pernambucana: Limoeiro, Princesa Isabel, Buarque de Macedo, Maurício de Nassau, Duarte Coelho e Boa Vista - e sofrerá pequenas alterações por conta de obras no centro do Recife. De acordo com José João, as mudanças devem beneficiar o desempenho dos atletas.

“Fizemos algumas mudanças técnicas necessárias por conta das obras e pelo incremento do percurso dos 15km, mas para os atletas, sobretudo os de elite, acreditamos que terão benefícios de mobilidade e rendimento, já que vão enfrentar menos curvas e também pelo fato de em alguns trechos não terem que dividir espaço com os veículos”, pontua.

A prova oferece R$ 12 mil em premiações em dinheiro, além de troféus para os cinco primeiros colocados da prova profissional (15 km), nas categorias masculino e feminino. Os vencedores gerais também receberão uma E-bike elétrica da marca Shineray, avaliada em R$ 4.490.

Inscrições

As inscrições seguem abertas no site oficial www.corridadaspontesdorecife.com.br, além das plataformas Ticket Sports, Minhas Inscrições e Ticket Next. Os valores variam conforme a modalidade, e pessoas com 60 anos ou mais têm 50% de desconto.

Serviço



20ª Corrida das Pontes do Recife

Local: Forte do Brum

Data: 1º de junho de 2025

Horário: Largada às 6h30

Retirada dos kits



Datas: 30 e 31 de maio

Horário: Das 9h às 19h

Local: Farmácia Drogasil – Rua Amélia, 542 – Graças, Recife

Inscrições:

Site: www.corridadaspontesdorecife.com.br (para a Corridinha das Pontes, as inscrições serão feitas gratuitamente na Secretaria de Esportes do município).



Veja o percurso



Percurso da 20ª Corrida das Pontes do Recife by Geison Macedo

