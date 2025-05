A- A+

Corrida Idealizador da Corrida das Pontes do Recife destaca sucesso do evento que chega à 20ª edição O tradicional evento esportivo da capital pernambucana acontece neste domingo, 1º de junho, a partir das 6h30, com saída no Forte do Brum; José João da Silva ressalta abraço da cidade

Tradicional no calendário esportivo da capital pernambucana, a Corrida das Pontes do Recife chega neste domingo, 1º de junho, a partir das 6h30, com largada no Forte do Brum, à sua 20ª edição.

O projeto idealizado pelo ex-atleta olímpico e bicampeão da Corrida de São Silvestre, José João da Silva, quando ele ainda disputava competições, foi totalmente abraçado pela cidade.

Em visita à Folha de Pernambuco nesta quinta-feira (29), o pernambucano, de Bezerros, detalhou como surgiu a ideia da Corrida das Pontes do Recife.

"Na minha vida como atleta, eu tinha uma ideia de criar um evento grande para homenagear a cidade. Eu tinha essa ideia de homenagear a cidade, mas aconteceu o contrário. Eu estou sendo homenageado porque a corrida foi muito bem recebida por todos. Adotaram a Corrida das Pontes do Recife", disse o idealizador.

José João da Silva em visita à Folha de Pernambuco nesta quinta-feira (29). Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco.

Novo percurso

A principal novidade da 20ª edição da Corrida das Pontes do Recife é a adição do da distância de 15km na categoria profissional. De acordo com José João, esse já era um pedido antigo dos participantes.

"Os corredores do Recife sempre falavam para ter uma distância maior. Agora na 20ª edição, eu pensei que era o momento certo de começar a ter o percurso de 15km. Tivemos a ideia de lançar esse novo braço da Corrida das Pontes do Recife", explicou.

Com a novidade dos 15km, a Corrida das Pontes do Recife segue com as modalidades de 5 km e 10 km, além de caminhada (5 km), corrida especial para pessoas com deficiência (10 km) e a Corridinha das Pontes (1,6 km).

A última é voltada para crianças que fazem parte da rede pública municipal, com largada às 9h no Forte do Brum.

Sucesso com o público pernambucano, a Corrida das Pontes do Recife recebe participantes de vários estados do país. No total, o evento já conta com mais de 6 mil participantes inscritos.

A prova oferece R$ 12 mil em premiações em dinheiro, além de troféus para os cinco primeiros colocados da prova profissional (15 km), nas categorias masculino e feminino.

Os vencedores gerais também receberão uma E-bike elétrica da marca Shineray, avaliada em R$ 4.490.

Os corredores vão passar por seis pontes, que são: Limoeiro, Princesa Isabel, Buarque de Macedo, Maurício de Nassau, Duarte Coelho e Boa Vista. Por conta de obras, a Ponte Giratória será contornada pelos participantes.

"Está tudo preparado. A prova e o percurso estão bem montados. Para mim não tem a 20ª edição, é sempre como se fosse a primeira", concluiu o bicampeão da Corrida de São Silvestre.

Inscrições

As inscrições ainda estão abertas no site oficial da www.corridadaspontesdorecife.com.br. As últimas vagas estão disponíveis.

Os valores variam conforme a modalidade, e pessoas com 60 anos ou mais têm 50% de desconto.

Serviço

20ª Corrida das Pontes do Recife

Local: Forte do Brum

Data: 1º de junho de 2025

Horário: Largada às 6h30

Retirada dos kits

Datas: 30 e 31 de maio

Horário: Das 9h às 19h

Local: Farmácia Drogasil – Rua Amélia, 542 – Graças, Recife



Percurso da Corrida das Pontes do Recife:

