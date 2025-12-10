Qua, 10 de Dezembro

Corrida Dezembro Ultra Laranja prorroga inscrições e reforça alerta sobre câncer de pele

Os atletas que quiserem participar têm até esta quinta-feira (11), às 12h

As inscrições para a Corrida Dezembro Ultra Laranja foram prorrogadas e seguem abertas até esta quinta-feira (11), às 12h.

O evento será realizado neste próximo domingo (14), com largada às 6h, no Cais da Alfândega, área central do Recife. Os participantes poderão escolher entre corrida e caminhada, com percursos de 5 km e 10 km.

A iniciativa é promovida pelas médicas da UltraPlenna Ultrassonografia Especializada e da Donna Pelle, com o objetivo de unir prática esportiva e conscientização sobre os riscos da exposição solar.

A ação integra a campanha nacional Dezembro Laranja, da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que alerta para o aumento dos casos de câncer de pele no Brasil, um desafio contínuo para a saúde pública, já que é o tipo de câncer mais frequente no país.

As inscrições podem ser realizadas pelo link.

Como se proteger do câncer de pele

Serviço
Evento: Corrida Dezembro Ultra Laranja
Quando: 14 de dezembro de 2025 — Largada às 6h
Onde: Cais da Alfândega — Recife/PE
Instagram: @corridadezembroultralaranja

