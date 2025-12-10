A- A+

CORRIDA Corrida Dezembro Ultra Laranja prorroga inscrições e reforça alerta sobre câncer de pele Os atletas que quiserem participar têm até esta quinta-feira (11), às 12h

As inscrições para a Corrida Dezembro Ultra Laranja foram prorrogadas e seguem abertas até esta quinta-feira (11), às 12h.

O evento será realizado neste próximo domingo (14), com largada às 6h, no Cais da Alfândega, área central do Recife. Os participantes poderão escolher entre corrida e caminhada, com percursos de 5 km e 10 km.

A iniciativa é promovida pelas médicas da UltraPlenna Ultrassonografia Especializada e da Donna Pelle, com o objetivo de unir prática esportiva e conscientização sobre os riscos da exposição solar.

As inscrições podem ser realizadas pelo link.

Como se proteger do câncer de pele

Uso diário de filtro solar, mesmo em dias nublados;

Reaplicação do protetor a cada duas horas, especialmente após suor ou imersão na água;

Evitar exposição direta ao sol entre 9h e 16h;

Utilizar chapéu, óculos de sol e roupas que cubram a pele;

Observar sinais suspeitos e alterações na pele;

Consultar dermatologista regularmente.

Serviço

Evento: Corrida Dezembro Ultra Laranja

Quando: 14 de dezembro de 2025 — Largada às 6h

Onde: Cais da Alfândega — Recife/PE

Instagram: @corridadezembroultralaranja

