A- A+

Corrida de rua Corrida do Bob Esponja movimenta Jaboatão dos Guararapes neste domingo (20) Será a primeira edição do evento em solo pernambucano; a largada acontece no Shopping Guararapes

Jaboatão dos Guararapes recebe, neste domingo (20), a primeira edição da Corrida Oficial do Bob Esponja em Pernambuco. Com largada no estacionamento do Shopping Guararapes, em Piedade, o evento promete reunir corredores, famílias e fãs do personagem para uma manhã que combina atividade física, lazer e diversão.

A programação terá início às 6h, com a prova de 5 km, voltada para participantes com idade a partir de 14 anos. Na sequência, às 7h, acontece a caminhada de 2 km, que será aberta ao público de todas as idades.

Inspirada no universo da Fenda do Biquíni, a iniciativa transforma o esporte em uma experiência temática, trazendo para as ruas um dos personagens mais populares da televisão.

Para participar, o público pode optar por quatro modelos de kit: Bob Esponja, Patrick Estrela, combo Melhores Amigos, destinado a duplas, e a versão básica. Todos contam com número de peito e medalha pós-prova. Nas opções temáticas, os participantes também recebem camisa e sacochila.

As inscrições podem ser realizadas até este sábado (19), pelo site da Ticket Sports, enquanto houver vagas. A retirada dos kits acontece na loja Centauro do Shopping Guararapes.

Veja também