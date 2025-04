A- A+

Corrida Primeira edição da Corrida do Hospital das Clínicas da UFPE acontece neste domingo (6) Evento tem como mote a celebração do Dia Mundial da Saúde. O ponto de concentração e largada será o Centro de Ciências da Saúde (CCS), no Campus Recife da instituição

Neste domingo (6), será realizada a 1ª edição da Corrida do Hospital das Clínicas da UFPE – Saúde em cada passo. A concentração será no estacionamento do Centro de Ciências da Saúde (CCS), no Campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco, na Zona Oeste do Recife, a partir das 5h, com largada marcada para às 6h.

Cerca de 575 pessoas se inscreveram para a prova, que contará com percursos de 5 km e 10 km.

A corrida tem como mote o Dia Mundial da Saúde, celebrado na próxima segunda-feira, dia 7 de abril.

“O evento visa promover a conscientização sobre a importância da atividade física como fator essencial para a saúde e bem-estar. O tema ‘Saúde em cada passo’ reforça a ideia de que hábitos saudáveis, como a prática regular de exercícios, são fundamentais para a prevenção de doenças e a promoção da qualidade de vida”, explicou a organizadora da corrida, Claudia Marques, médica e gerente de Ensino e Pesquisa (GEP) do HC.

Os três primeiros colocados em cada categoria serão premiados com troféus, e os demais que concluírem o percurso receberão medalhas de participação.

A I Corrida do HC-UFPE é uma parceria do hospital com a Secretaria de Gestão de Esporte e Lazer (Segel), o Centro de Ciências da Saúde (CCS) e o Centro de Ciências Médicas (CCM), com apoio do Instituto Farol de Ciência e Inovação e da Unidade de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida do HC.





Acesso ao campus

A organização da corrida chama atenção para o esquema de acesso e estacionamento, definido em acordo com a UFPE. A entrada de veículos será liberada no campus no dia do evento, pela Avenida dos Reitores e pela entrada junto ao Corpo Discente, até às 5h30.

Após esse horário, estes acessos serão fechados e não será mais permitido estacionar dentro do campus. Os locais sugeridos para estacionamento são o Centro de Ciências Médicas (CCM), o Núcleo Integrado de Atividades de Ensino (Niate) CB/CCS, a Biblioteca Central e o Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA).

A organização orienta que os veículos não sejam estacionados nas vias principais da UFPE, e sim dentro das áreas de estacionamento sugeridas.



Para os participantes que desejarem estacionar em áreas adjacentes ao campus e irem a pé até o local da largada, os portões de acesso de pedestres ao Departamento de Farmácia e o de ligação entre o HC e o campus estarão abertos.



A organização também sugere aos participantes que utilizem transportes públicos, táxi ou aplicativos de mobilidade para facilitar o fluxo e evitar transtornos.



Veja também