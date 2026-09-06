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Corrida de rua Corrida do Jacaré reúne mais de 3 mil participantes em Olinda neste domingo (6) Prova gratuita teve percursos de 5 km e 10 km, música e estrutura de apoio aos atletas

A Corrida do Jacaré reuniu cerca de 3.300 corredores na manhã deste domingo (6), em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A largada aconteceu às 5h30, na Praça Barão do Rio Branco, conhecida como Praça do Jacaré, na região dos Milagres.

Com inscrições gratuitas, a prova teve percursos de 5 km e 10 km, em um circuito que passou por bairros como Carmo, Bairro Novo e Casa Caiada. A competição foi aberta a atletas a partir dos 16 anos, nas categorias masculina e feminina.

Nos 5 km, o vencedor masculino completou a prova em 17min22s, enquanto a campeã feminina fez 24min42s. Nos 10 km, os primeiros colocados registraram 35min25s e 47min, respectivamente.

Promovida pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte, e organizada pelo Instituto Darwin, a corrida também contou com aquecimento com samba, alongamento, fisioterapia e café da manhã para os participantes.

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