Carnaval Corrida dos Bonecos Gigantes de Olinda chega a mais uma edição com novidades e nova modalidade Evento acontece no dia 7 de fevereiro, na Rua de São Bento

A tradicional Corrida dos Bonecos Gigantes de Olinda ganhará as ladeiras no dia 7 de fevereiro. Este ano, o evento chega com grande novidade, além da corrida tradicional, os bonequeiros também poderão competir em uma nova modalidade: a corrida com obstáculos, ampliando o desafio e a diversão para participantes e público.

Mantendo viva uma das manifestações culturais mais emblemáticas do Carnaval pernambucano, a corrida reúne os icônicos bonecos gigantes em uma disputa que mistura performance, resistência e criatividade.

Nova modalidade

A corrida com obstáculos será nomeada como: Red Bull Corrida de Gigantes. A grande novidade desta edição é a corrida com obstáculos, criada para testar ainda mais a habilidade e o preparo físico dos bonequeiros. A nova etapa promete um espetáculo à parte, trazendo mais dinamismo e interação ao evento.

A nova modalidade acontecerá antes do formato tradicional, propõe uma disputa lúdica e cheia de personalidade, onde arte popular, criatividade e espírito esportivo se encontram em um formato completamente inédito.

Corrida dos Bonecos Gigantes de Olinda 2025 - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Para tanto, o percurso, estilo downhill, terá obstáculos inspirados na cultura local. Referências regionais fazem parte do trajeto, tornando cada descida única e imprevisível. Aqui, a criatividade pode ser tão importante quanto a velocidade.

Nesta corrida todos os participantes serão escolhidos por meio de convite do curador do evento, Ubiratan José de Albuquerque Figueira, conhecido como Tam. A disputa acontece de forma individual, nas categorias feminina e masculina, em que todos os participantes enfrentam uma mesma ladeira, um por vez.

Avaliação

Todos serão avaliados individualmente, respeitando peso mínimo e máximo, conforme regulamento. O tempo de descida é fundamental, mas não é o único critério.

Um corpo de jurados avalia, além de velocidade, critérios como criatividade, beleza do boneco, impacto visual e forma de apresentação, performance nos obstáculos - reforçando o caráter performático e artístico do evento.

A corrida terá início às 9h, e depois, a partir das 12h, acontece a corrida tradicional onde ganha quem chegar primeiro. As inscrições acontecem de 26 a 30 de janeiro, de forma presencial, na Secretaria de Cultura de Olinda.

Para se inscrever, o bonequeiro deve apresentar:

Comprovante de residência

Documento oficial com foto

No local, será necessário preencher a ficha de inscrição disponível na recepção da Secretaria.

Exames médicos obrigatórios

Todos os corredores deverão passar obrigatoriamente por uma bateria de exames médicos, que será realizada no dia 4 de fevereiro, na Policlínica Barros Barreto, no bairro do Carmo, a partir das 18h.

Data e local das corridas

As corridas acontecem no dia 07 de fevereiro, na Rua de São Bento, local tradicional do evento, às 9h.

A Corrida dos Bonecos Gigantes de Olinda reafirma seu papel como um dos eventos mais aguardados do calendário cultural/carnavalesco da cidade, celebrando tradição, inovação e o espírito festivo que só Olinda tem.

Categorias e premiações da corrida tradicional

Os participantes poderão concorrer nas seguintes categorias:

Categoria Pesado

1º lugar – R$ 2.500

2º lugar – R$ 2.000

3º lugar – R$ 1.500

Categoria Leve

1º lugar – R$ 2.000

2º lugar – R$ 1.500

3º lugar – R$ 1.000

Categoria Mascote

1º lugar – R$ 800

2º lugar – R$ 400

3º lugar – R$ 200



