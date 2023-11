Corrida dos Morros altera a operação de sete linhas de ônibus

A- A+

No próximo sábado (25), em frente à Praça do Morro da Conceição, ao lado da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, acontecerá a largada da Corrida dos Morros. A prova, marcada para começar às 6h50, fez com que o Grande Recife Consórcio de Transporte modificasse a programação de sete linhas de ônibus. Confira abaixo os percursos das provas e as alterações no itinerário dos transportes.

Percurso de 1,6 km: Praça do Morro da Conceição (saída), Rua do Morro da Conceição, Rua Itacoatiara, Largo Dom Luiz, Rua Itacoatiara, Rua Dois de Fevereiro, Rua Córrego do Ouro, giro à direita na Rua da Mocidade, Praça do Morro da Conceição (chegada).

Percurso de 3km: Praça do Morro da Conceição (saída), Rua do Morro da Conceição, Rua Itacoatiara, Largo Dom Luiz, Rua Itacoatiara, Rua Dois de Fevereiro, Rua Córrego do Ouro, giro à direita na Rua Córrego do Euclides, retorno no girador que fica na interseção da Rua Córrego do Euclides com a Rua Alto José Bonifácio, Rua Córrego do Euclides, giro à esquerda na Rua Córrego do Ouro, giro à esquerda na Rua da Mocidade, Praça do Morro da Conceição (chegada).

Percurso de 5 km: Praça do Morro da Conceição (saída), Rua do Morro da Conceição, Rua Itacoatiara, Largo Dom Luiz, Rua Itacoatiara, Rua Dois de Fevereiro, Rua Córrego do Ouro, giro à esquerda na Rua Córrego do Euclides, giro à direita na Rua Alto José Bonifácio (subida), Rua Alto José Bonifácio (descida), giro à direita na Rua Córrego do Euclides, giro à esquerda na Rua Córrego do Ouro, giro à esquerda na Rua da Mocidade, Praça do Morro da Conceição (chegada).

Veja como serão as modificações nas linhas

O terminal da linha 612 Morro da Conceição (Cruz Cabugá), do início de operação até o final do evento na Praça do Morro da Conceição, previsto para ser em torno das 11h, deverá permanecer no Largo Dom Luiz, junto ao supermercado Mais Você.

A linha 622 Vasco da Gama (Cruz Cabugá), do início de operação até o final da corrida, e liberação da via pela CTTU/Recife, deverá sofrer um desvio de itinerário, no sentido cidade / subúrbio, conforme detalhado: Itinerário normal: , Av. Norte, Largo Dom Luiz, giro à esquerda na Rua Itacoatiara, Rua Dois de Fevereiro, Rua Vasco da Gama, ... Com o Desvio: , Av. Norte, Rua Vasco da Gama,

A linha 710 Beberibe / Derby (Joana Bezerra), a partir da interdição da Rua Córrego do Euclides, pela CTTU/Recife, deverá ter seu Ponto de Retorno remanejado para onde fica o terminal da linha 624 Brejo (Conde da Boa Vista), na Rua Vereador Otacílio de Azevedo, com os ônibus realizando o seguinte retorno: ..., Rua Uriel de Holanda, Rua Vereador Otacílio de Azevedo, Rua Alto José Bonifácio, Córrego do Euclides, Rua Uriel de Holanda,

A linha 713 Bomba do Hemetério só deverá realizar o atendimento ao Córrego do Euclides, se o acesso a esta via já estiver liberado pela CTTU/Recife.

A linha 714 Alto José Bonifácio (Av. Norte), nas viagens das 7h05, 7h35 e 8h15 terá seu terminal remanejado para o mesmo terminal da linha 713 Bomba do Hemetério, na Rua Córrego José Grande.

A linha 718 Córrego do Euclides / Derby, nas viagens das 7h10, 7h50 e 8h35 terá o seu terminal remanejado para o mesmo terminal da linha 624 Brejo (Conde da Boa Vista), na Rua Vereador Otacílio de Azevedo.

A linha 743 Alto José Bonifácio (João de Barros), nas viagens das 6h35; 6h50; 7h10; 7h32; 7h55 e 8h17 terá o seu terminal remanejado para o mesmo terminal da linha 742 Linha do Tiro, na Rua Uriel de Holanda, junto ao Campo do Café.

Para tirar dúvidas, dar sugestões ou registrar reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, apenas para chamadas de telefone fixo, ou pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações.

