Corrida dos Morros conta com percurso para crianças e adolescentes neuroatípicos

O Instituto do Autismo (IDA) marcará presença na Corrida dos Morros, evento esportivo de rua que acontece no próximo sábado (25), às 7h, com partida/chegada no Morro da Conceição (Recife-PE). Em movimento social de conscientização sobre os benefícios do exercício físico no desenvolvimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o IDA aportou o credenciamento de 100 crianças e adolescentes, que participarão do percurso estruturado de forma gratuita, e disponibilizará de traslado especialmente para as famílias inscritas.

Com largada exclusiva, o percurso inclusivo terá trajeto de 300m. Na ocasião, a garotada fará o circuito em torno da Praça da Conceição, tendo como ponto de chegada o pórtico do evento. Coordenado pelo time do Instituto do Autismo, a programação contará com a presença de especialista que atuarão no suporte às famílias. Entre eles, terapeutas ocupacionais, aplicadores aba e psicomotricistas.

“A etapa inclusiva da corrida será uma incrível vivência esportiva e de interação social para as famílias. Uma oportunidade ímpar de conscientização sobre os imensos ganhos que as pessoas autistas têm na prática regular da atividade física. Por isso, nossa satisfação não só por apoiarmos o evento, mas principalmente por aportarmos 100 inscrições para a garotada”, pontua Kadu Lins, diretor geral do Instituto do Autismo.

No dia do evento, as crianças e os adolescentes estarão acompanhados por seus respectivos responsáveis, que os acompanharão no percurso, juntamente com o time do IDA.

SOBRE O IDA - Fundado em 2020, o Instituto do Autismo é referência no tratamento inclusivo a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A rede conta com seis unidades em operação em Pernambuco, sendo cinco na Região Metropolitana do Recife (Boa Viagem, Imbiribeira, Graças, Poço da Panela e Igarassu) e uma em Carpina. Em todas as operações são disponibilizadas equipes multidisciplinares formadas por fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, psicomotricistas, nutricionista, além de especialistas em ABA – Análise do Comportamento Aplicada. Os serviços do IDA podem ser acessados por meio de atendimento particular ou de planos de saúde das redes conveniadas (Cassi, Fusex, Campe, Geap Saúde, Fundação Assefaz e Amil).

SERVIÇO Corrida Instituto do Autismo, na Corrida dos Morros

Data: 25 de novembro de 2023.

Horário: 7h (largada), 6h30 (concentração).

Local: Praça da Conceição, Morro da Conceição, Recife-PE.

Inscrição em lista de espera: Instagram @institutodoautismo.

OBS1: necessária a apresentação do laudo médico no ato da inscrição.

OBS2: inscrições limitadas, 100 vagas (com laudo médico).

