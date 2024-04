A- A+

Desafio Corrida dos Morros: ladeiras do Ibura prometem testar o físico dos corredores Largada acontece às 7h deste sábado (20), na Praça da Primeira Infância, na Cohab

Com a proposta de oportunizar outros locais e democratizar o acesso às corridas de rua, a 2ª edição da Corrida dos Morros chega agora ao bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, neste sábado (20), a partir das 7h. Entre descidas e subidas, o trajeto promete testar a resistência física e exigir dos corredores uma boa estratégia na hora da prova.

Cuidado com o percurso

O evento possui três trajetos diferentes, com percursos de 2 km, 4 km e 8 km. Todas as largadas ocorrem na avenida Pernambuco, em frente à Praça da Primeira Infância, na Cohab.

Com poucos metros de prova, os participantes já terão o primeiro grande desafio, o de descer a ladeira da Cohab. Diferente do dito popular que "para descer todo santo ajuda", nessa fase do trajeto é que os corredores terão de ter cuidado redobrado, como explicou a personal trainer Cristianne Tomasi.

“Muita gente acredita que a parte da subida é onde se tem os maiores riscos de lesões. Esse pensamento está errado, é o contrário. Por mais que na subida tenha um dispêndio maior de energia, são nas descidas que ocorrem os maiores índices de lesões de joelho, tornozelo, de ligamento”, iniciou.

“Porque é na descida onde o atleta tende a acelerar mais o ritmo e isso ocasiona um desequilíbrio na estrutura corporal dele. Se o corredor não tem uma boa musculatura para esse tipo de prova, ele tende a descompensar na descida, ocasionando lesões”, concluiu.

Ainda segundo a profissional de educação física, nos momentos de declive é necessário um maior controle de intensidade, pois são instantes que podem causar grande desgaste físico. Para que o esgotamento seja minimizado, a personal indica que os participantes tenham um bom condicionamento em exercícios de força.

“Treino de força é essencial. Uma boa preparação de força ajuda a diminuir o impacto nesse tipo de terreno. É importante compreender que a corrida é um esporte de impacto e que o corpo precisa ser preparado, com um fluxo adequado de treino”.

Caso você ainda não esteja se sentindo preparado para o desafio da Corrida dos Morros deste sábado, pode ficar tranquilo. A organização já confirmou a 3ª edição da prova em novembro, novamente no Morro da Conceição. E para quem já é fã da corrida e quer se aventurar em outros ambientes, um terceiro bairro já está sendo estudado para 2025.

Democratizando

A cidade do Recife tem presença marcante de muitas comunidades no entorno dos morros, da Zona Norte à Zona Sul. Contudo, muitas delas sempre estiveram à margem dos grandes eventos esportivos. As corridas de ruas, por exemplo, ocorrem em sua maioria na área central da cidade ou em bairros "nobres" da Zona Sul. Sobre essa inversão de polos, a organizadora Lívia França comentou.

“Uma cidade formada por morros não pode ter seus eventos e atividades artísticas apenas nas áreas planas. Os bairros precisam conversar e se conhecer. Quem corre no asfalto agora sobe o morro. Os moradores da periferia tem agora um evento de relevância nacional na porta de casa”, começou.

“Isso é fundamental, mas não é só isso. Temos isenções para moradores da comunidade operadas pela Central Única das Favelas (Cufa). Vamos doar quase duas toneladas de alimento, uma ação dos corredores, que levam 1 kg nas inscrições, e do Instituto Assaí, que vai dobrar a quantidade doada. Já somos a maior largada exclusiva para autistas entre as corridas de rua do Brasil”, completou a organizadora do evento.

