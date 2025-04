A- A+

Corrida dos Morros Corrida dos Morros transforma o Ibura em palco de superação, festa popular e inclusão social Corrida dos Morros já tem nova edição confirmada para novembro, no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife

O Ibura, no Recife, amanheceu em ritmo acelerado neste domingo (13). Mais de 2.500 pessoas participaram da 4ª edição da Corrida dos Morros, que coloriu o bairro da Zona Sul da capital pernambucana com suor, alegria e pertencimento.

Com percursos de 1,6 km, 4 km e 8 km, o evento reuniu atletas, famílias e crianças em uma verdadeira celebração.





Entre as muitas histórias que deram o tom da manhã, a da cabeleireira Ana Nery chamou atenção. Moradora da UR-11, ela acompanhou com lágrimas nos olhos a estreia do filho, Júlio César, uma criança autista, no evento.

“Foi a primeira vez que ele correu, e ver essa conquista foi emocionante demais. A evolução dele tem sido linda, com o apoio do pessoal do Instituto do Autismo, que trata ele com muito carinho. Essa corrida vale muito a pena. Estou muito feliz e, se Deus quiser, essa foi só a primeira de muitas”, contou.

Presente pela primeira vez na corrida, o secretário de Esportes do Recife, Eriberto Filho, destacou a importância da realização do evento.

"A Corrida dos Morros é desafiadora, com trechos intensos e ladeiras, mas tem como principal objetivo promover a integração da comunidade e incentivar a prática de atividade física. É gratificante ver a adesão dos moradores do Ibura e de outras regiões, além do entusiasmo de quem já se comprometeu a participar das próximas edições", disse o secretário.

Coordenador da corrida pela Prensa Marketing Esportivo, Caio Vila Verde celebrou o crescimento do evento e adiantou novidades.

“Recebemos cerca de 2.500 pessoas no Ibura, em um momento de integração real com a comunidade. A próxima edição já está confirmada: dia 23 de novembro, no Morro da Conceição, e a expectativa é reunir 4 mil pessoas. A Corrida dos Morros agora é lei e veio para ficar", completou.

Autor da Lei Municipal nº 19.319/2024, que oficializou a corrida no calendário da cidade, o vereador Samuel Salazar (MDB) comemorou no local a conquista.

“O evento, agora oficializado, é um marco que nos enche de orgulho. A Corrida dos Morros virou tradição e identidade. Estamos na quarta edição e participamos de todas!", disse.

