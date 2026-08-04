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Corrida Corrida dos Parques terá edição neste domingo (9) com provas de 6 e 10 km na Zona Norte do Recife Encontro tem largada prevista para às 6h no Parque Santana, na Zona Norte do Recife

A Corrida dos Parques chega a sua segunda edição neste domingo (9), com concentração e largada no Parque Santana, no Recife.



A prova terá percursos de 6km e 10km, contemplando corredores iniciantes e profissionais, nas modalidades individual e dupla, entre os parques da Zona Norte da capital pernambucana.

O encontro reunirá atividade física e natureza, com paisagens de áreas verdes, rios e manguezais. A concentração dos competidores começa às 5h e a largada está prevista para às 6h.

As inscrições para a Corrida dos Parques podem ser feitas pelo aplicativo oficial TFSports.

A infraestrutura para o corredor contará com pontos de hidratação, suporte médico, cronometragem eletrônica e medalha de participação para todos os concluintes.



A ação conta com apoio do Centro Universitário Tiradentes (Unit) e da Faculdade Tiradentes (Fits).

Serviço

Corrida dos Parques 2026

Quando: 9 de agosto (Domingo)

Onde: largada e chegada: Parque Santana (Rua Jorge Gomes de Sá – Santana, Recife/PE)

Distâncias: 6 km e 10 km (Individual e Duplas)

Inscrições: Pelo aplicativo TFSports

Instagram oficial: @corridadosparquesrecife

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