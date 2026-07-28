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Corrida solidária Corrida Duque de Caxias 2026 celebra o Dia do Soldado no Recife; veja como se inscrever A 48ª edição da corrida coordenada pelo Comando Militar do Nordeste acontecerá no dia 23 de agosto com arrecadação de alimentos

A 48ª Corrida Solidária Duque de Caxias 2026 ocorrerá no dia 23 de agosto, como parte das comemorações do Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto.

A tradicional corrida coordenada pelo Comando Militar do Nordeste, terá concentração e largada, às 6h, em frente ao Museu Militar Forte do Brum, no Bairro do Recife.

Os percursos serão de 5 km e 10 km percorrem as principais áreas do Bairro do Recife.



Solidariedade

A edição deste ano mantém o mote da solidariedade. Além do valor da inscrição, os participantes deverão contribuir com um quilo de alimento não perecível.

A expectativa é que a arrecadação passe das duas toneladas, que serão doadas para o programa SESC Mesa Brasil.

As inscrições devem ser feitas pelo site até o dia 8 de agosto.

A entrega dos kits para os participantes inscritos será nos dias 21 e 22 de agosto. A previsão é que seja no Forte do Brum, das 09:00h às 17:00h.

Premiação e programação

A Corrida Duque oferecerá premiações de R$ 500,00 para o 3º colocado, R$ 700,00 para o 2º lugar e R$ 1.000,00 para o grande campeão da prova, tanto no masculino quanto no feminino.

Os três primeiros colocados também receberão uma diária em hotel na capital pernambucana.

Além de promover a solidariedade, a corrida visa reforçar a cultura cívica, incentivar à prática de atividades esportivas, bem como fortalecer a integração, os laços de amizade e de envolvimento mútuo entre a sociedade e o Exército Brasileiro.



A programação terá início às 05:30h, com o hasteamento do Pavilhão Nacional com a Banda de Música do CMNE e aquecimento dos atletas pela equipe do SESC-PE.

O evento contará ainda com o apoio da Prefeitura do Recife e de diversos órgãos, como a CTTU, a PMPE e o BMPE, proporcionando aos atletas um esquema de segurança, suporte e acesso tranquilo à concentração e ao trajeto da prova.

Além da competição, os participantes poderão desfrutar de uma ampla estrutura preparada para toda a família, com: area de convivência; espaço infantil; praça de alimentação; exposição de viaturas blindadas; ações sociais.

Serviço:

Evento: 48ª Corrida Duque de Caxias

Inscrições: https://www.ticketsports.com.br/e/48a-corrida-duque-de-caxias-87279

Local: Forte do Brum - Praça da Comunidade Luso Brasileira - Recife

Data: 23 de agosto de 2026

Horário: a partir das 05:30h

Realização: Comando Militar do Nordeste

Caráter solidário: Doação de 1kg de alimento não perecível por atleta, destinado ao SESC Mesa Brasil

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