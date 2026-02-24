A- A+

Vida saudável Corrida em Olinda convida público a unir esporte e cultura em homenagem ao Homem da Meia-Noite Olinda Run 21K chega à sua terceira edição no próximo domingo (1º de março) e está com as inscrições abertas

A Olinda Run 21K chega à sua terceira edição, com o intuito de unir esporte, cultura e tradição no sítio histórico da cidade da Região Metropolitana do Recife, no próximo domingo (1º de março).

A prova terá largada às 5h30, na Praça do Jacaré, no Varadouro, em frente ao Colégio de São Bento, com percursos de 5 km, 10 km e 21 km.

Segundo os organizadores da corrida, o trajeto valoriza a orla e o cenário histórico da cidade, oferecendo pontos estratégicos de apoio e hidratação ao longo do percurso aos atletas, além de garantir segurança e conforto aos participantes.

A cada edição, a corrida homenageia uma agremiação do carnaval olindense. Em 2026, o destaque será o Homem da Meia-Noite, um dos maiores símbolos carnavalescos do município.

A expectativa é reunir milhares de corredores nesta edição, mantendo a proposta de crescimento sustentável e a celebração da cidade, do carnaval e da paixão pela corrida de rua.

As inscrições seguem abertas, com vagas limitadas, no valor único de R$ 135 para qualquer distância.

Atletas PCD têm direito a 50% de desconto, ao solicitarem e enviarem a devida documentação por meio do e-mail [email protected].



Os interessados podem se inscrever pelo Instagram, por meio do link disponível na bio, ou diretamente no site do TicketSports.

A idade mínima para participar do evento é de 16 anos (com restrições para distâncias maiores).



No caso dos menores de 18 anos, a participação será aceita apenas nos 5km mediante autorização dos responsáveis.

O kit do atleta contará com a camisa oficial do evento, número de peito, chip de cronometragem, 4 alfinetes de segurança, sacola personalizada, medalha (entregue pós-prova) e itens extras como cortesia (sujeitos à disponibilidade)



A entrega dos kits será feita durante esta sexta-feira (27) e este sábado (28), em local e horários que ainda serão divulgados no site oficial e nas redes sociais da corrida.



A Olinda Run 21K é realizada pela Corpore Sano Running e pela Criação Mídia & Promo, com o apoio do Shopping Patteo Olinda.

