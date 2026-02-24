Ter, 24 de Fevereiro

Vida saudável

Corrida em Olinda convida público a unir esporte e cultura em homenagem ao Homem da Meia-Noite

Olinda Run 21K chega à sua terceira edição no próximo domingo (1º de março) e está com as inscrições abertas

Olinda Run 21K terá largada às 5h30, na Praça do Jacaré, no Varadouro, em frente ao Colégio de São Bento, no sítio histórico da cidadeOlinda Run 21K terá largada às 5h30, na Praça do Jacaré, no Varadouro, em frente ao Colégio de São Bento, no sítio histórico da cidade - Foto: Freepik

A Olinda Run 21K chega à sua terceira edição, com o intuito de unir esporte, cultura e tradição no sítio histórico da cidade da Região Metropolitana do Recife, no próximo domingo (1º de março).

A prova terá largada às 5h30, na Praça do Jacaré, no Varadouro, em frente ao Colégio de São Bento, com percursos de 5 km, 10 km e 21 km.

Segundo os organizadores da corrida, o trajeto valoriza a orla e o cenário histórico da cidade, oferecendo pontos estratégicos de apoio e hidratação ao longo do percurso aos atletas, além de garantir segurança e conforto aos participantes.

A cada edição, a corrida homenageia uma agremiação do carnaval olindense. Em 2026, o destaque será o Homem da Meia-Noite, um dos maiores símbolos carnavalescos do município.

A expectativa é reunir milhares de corredores nesta edição, mantendo a proposta de crescimento sustentável e a celebração da cidade, do carnaval e da paixão pela corrida de rua.

As inscrições seguem abertas, com vagas limitadas, no valor único de R$ 135 para qualquer distância.

Atletas PCD têm direito a 50% de desconto, ao solicitarem e enviarem a devida documentação por meio do e-mail [email protected].

Os interessados podem se inscrever pelo Instagram, por meio do link disponível na bio, ou diretamente no site do TicketSports.

A idade mínima para participar do evento é de 16 anos (com restrições para distâncias maiores).

No caso dos menores de 18 anos, a participação será aceita apenas nos 5km mediante autorização dos responsáveis.

O kit do atleta contará com a camisa oficial do evento, número de peito, chip de cronometragem, 4 alfinetes de segurança, sacola personalizada, medalha (entregue pós-prova) e itens extras como cortesia (sujeitos à disponibilidade)

A entrega dos kits será feita durante esta sexta-feira (27) e este sábado (28), em local e horários que ainda serão divulgados no site oficial e nas redes sociais da corrida.

A Olinda Run 21K é realizada pela Corpore Sano Running e pela Criação Mídia & Promo, com o apoio do Shopping Patteo Olinda.

