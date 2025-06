A- A+

Corrida Náutico: inscrições para Corrida da Fogueira terminam nesta quinta-feira (26); veja como participar A 53ª Corrida da Fogueira acontece neste domingo (29), com largada na sede alvirrubra, nos Aflitos, às 5h30

Ainda em clima de São João, os alvirrubros entusiastas da corrida de rua terão a oportunidade de participar, neste domingo (29), da 53ª Corrida da Fogueira, com largada na sede do Náutico, nos Aflitos, Zona Norte do Recife, às 5h30.

Com percursos de 5,7 e 10 km, as inscrições para as provas de corrida ou caminhada terminam nesta quinta-feira (26), às 20h.





Os interessados devem acessar o link para garantir a participação no evento.

A entrega dos kits será realizada na sexta-feira (27), das 12h até 18h, e no sábado (28), das 10h às 16h.

Confira os preços da inscrição da 53ª Corrida da Fogueira do Náutico:

Sócios em dia (exceto categoria Todo Mundo é Náutico): R$ 85 + R$ 10,20 de taxa de serviço

Público geral: R$ 125,00 + R$ 15,00 de taxa de serviço

Idosos: R$ 62,50 + R$ 7,50 de taxa de serviço

Como comprar: Corre10

